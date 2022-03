Yrittäjät ja SKAL: Kuljetusalaa pitää auttaa nopeasti

Järjestöt esittävät hallitukselle kolmen toimenpiteen ohjelmaa:

1. Ammattidieselin nopea valmistelu.

2. Jakeluvelvoitteen määräaikainen poisto 31.12.2022 asti.

3. Yleinen kustannustuki, joka kohtelee tasapuolisesti ja kilpailuneutraalisti logistiikkaketjun yrityksiä.

”Jakeluvelvoitteen poistaminen määräaikaisesti olisi vaikuttava keino, koska sen merkitys dieselin hinnanmuodostuksessa alkaa lähestyä jo veron määrää. Tämä on kohtuuton lisäkustannus pitkien etäisyyksien maassa. Se heikentää kilpailukykyämme jo sijaintimme takia”, sanoo Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujala.

”Polttoaineiden hinnannousu on kiihtynyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tilanne on erittäin vaikea monelle kuljetusalan yritykselle. Monilla on vaikeuksia selvitä laskuistaan. Tukiohjelma tarvitaan nyt ilman viivytyksiä”, Pentikäinen sanoo.

”Ammattidiesel auttaisi kuljetusalaa. Jakeluvelvoitteen määräaikainen poistaminen tukisi myös sellaisia yrityksiä, jotka jäävät ammattidieselin rajojen ulkopuolelle, kun se alentaisi tuntuvasti dieselin pumppuhintaa. Kustannustuki olisi tarpeen, jos mainitut toimenpiteet eivät riitä”, Pentikäinen perustelee.

Suomessa on Euroopan korkeimpia jakeluvelvoitteita. EU edellyttää jakeluvelvoitteen olevan vuonna 2030 14 prosenttia. Suomessa se on nyt 5,5 prosenttia yli vuoden 2030 tavoitteen. SKALin tekemien laskelmien mukaan tämänhetkisillä hinnoilla 19,5 prosentin jakeluvelvoitteen tuoma lisähinta dieselille on minimissään 35 senttiä per litra.

”Jakeluvelvoitteesta kiinni pitämisen sijasta tärkeämpää olisi huolehtia siitä, että Suomi säilyttää toimivan logistisen järjestelmänsä, kuljetusyritykset selviytyvät sekä huoltovarmuus ja alan työpaikat turvataan”, Kujala sanoo.

”Suomi on pitkien etäisyyksien maa etäällä suurista markkinoista. Meille toimiva logistiikka-ala on välttämättömyys. Kuljetusyrityksiä autetaan nyt eri puolilla Eurooppaa”, Pentikäinen muistuttaa.