Yrittäjät: Lentojen loppuminen kohtalokas isku

Yrittäjät on erittäin huolissaan siitä, että Finnair ilmoitti torstaina lopettavansa kaupalliset lennot Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kokkolan maakuntakentille talven 2021 jälkeen.

- Jos lennot eivät jatku, se on raskas - jopa kohtalokas - isku maakuntien elinvoimalle, yrittäjyydelle ja matkailulle, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi.

- Finnairin etupainoinen ratkaisu on iso pettymys. On erikoista, että Finnair jo etukäteen ilmoittaa, ettei se enää tulevina vuosina palvele näitä maakuntia, hän sanoo.

- Ymmärrämme Finnairin tukalan tilanteen, mutta ymmärrys on vähissä sille, että jo nyt pitää ilmoittaa, ettei 2021 jälkeen lennetä, Pentikäinen lisää.

Yrittäjät pitää hyvänä, että Finnair palauttaa edes joitakin lentoja nyt tulevalle talvikaudelle marraskuun alusta alkaen.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esitti torstaina, että valtio ostaa lentoliikennettä ko. lentoasemille 2021 loppuun saakka.

- Ehdotus on hyvä, mutta horisontti on liian lyhyt. Jos lentoliikenteen jatkumisesta on epävarmuus, se leikkaa väistämättä investointeja ja siirtää toimintoja maakunnista paikkakunnille, joilla on tarjolla paremmat yhteydet, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjät edellyttää, että hallitus rakentaa nopeasti yhdessä maakuntien ja niiden toimijoiden kanssa pitkän tähtäimen suunnitelman, jolla turvataan riittävät yhteydet elinkeinoelämälle ja matkailulle.

- Yrityksille pitää olla vuosien näkymä. Päätöksiä tarvitaan nopeasti. On turha puhua maakuntien elinvoimasta, jos kansainvälisen kaupan ja matkailun kannalta keskeinen lentoyhteys katoaa kokonaan, hän toteaa.