Yrittäjät: Lisää kilpailua raideliikenteeseen

Yrittäjien valtuusto: Lähes miljardin säästötoimet tarvitaan nopeasti, työllisyyttä parannettava rakenteellisin uudistuksin 24.5.2022 14:48:32 EEST | Tiedote

Terve talous on osa turvallisuutta. Valitettavasti Suomen julkisen talouden tilanne on epätyydyttävä. Seuraavan hallituksen on aloitettava välittömästi julkisen talouden va-kauttamistoimet. Tämä tarkoittaa valtion ja erityisesti kuntien ja hyvinvointialueiden menojen tarkastelua ja leikkaamista, edellyttää Suomen Yrittäjien valtuusto.