Yrittäjät: Matkustusrajoitusten lievennys tärkeää, mutta ei pelasta pohjoisen matkailutalvea

On hyvä, että hallitus lievensi matkustusrajoituksia. On kuitenkin epärealistista olettaa, että päätös pelastaisi pohjoisen matkailutalven, Yrittäjät kommentoi.

- Matkailurajoitusten lieventäminen on tärkeää erityisesti rajaliikenteelle ja Finnairille, jonka selviäminen on olennaista koko Suomelle, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Suomen matkailun kokonaiskysyntä oli viime vuonna arvion mukaan 16,1 miljardia euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi kysynnän supistuvan tänä vuonna yli 40 prosentilla.

Ilmaantuvuusrajan asettaminen EU-suositusten alarajalle asettaa Suomen ja Lapin kilpailullisesti muita kohdemaita huonompaan asemaan.

- On epärealistista olettaa, että päätös pelastaa pohjoisen matkailutalven. Erityisesti tilauslentojen osalta jää kipupisteitä, kuten karanteenin ja toisen testin vaatimus yli kolme vuorokautta kestävillä matkoilla, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo huomauttaa.

Paikallisen tartuntatautiviranomaisen pitäisi voida määritellä toisen testin tarpeellisuuden

Yrittäjät on samaa mieltä kuin Lapin Matkailuelinkeinon liitto vetoomuksessaan hallituksellle siitä, että ehtoja pitää vielä tarkastaa.

- Ryhmämatkoja pitäisi voida järjestää myös korkean riskin maista, kun matkanjärjestäjä huolehtii, että matkustajat on testattu ennakkoon ja Suomen paikallisen tartuntatautiviranomaisen kanssa on sovittu erityistoimenpiteistä, Pentikäinen sanoo.

Automaattista toista testausta kolmen vuorokauden jälkeen ei tarvittaisi: toisen testauksen tarpeellisuuden voisi määritellä paikallinen tartuntatautiviranomainen.

“Vaakalaudalla on useamman paperitehtaan verran työpaikkoja” - tuet saatava nopeasti kuntoon

Lapin matkailun heijastusvaikutukset ovat merkittäviä suoraan matkailu-, ravintola- ja ohjelmapalveluja tuottavien yritysten lisäksi lähes kaikille toimialoille, työntekijöille ja kunnille.

- Vaakalaudalla on useamman paperitehtaan verran työpaikkoja, Salo sanoo.

Hän muistuttaa, että maailman koronatilanne vähentää matkustushaluja, vaikka Suomi olisi terveysturvallisuuden kannalta hyvä kohde.

- Matkailuelinkeino on nyt vaaravyöhykkeessä. Siksi on tärkeää, että hallitus virittää nopeasti kustannus- ja yksinyrittäjätuet, ja on valmiudessa estämään matkailualan konkurssiaallon, Pentikäinen vaatii.

Lapin kentille tarvitaan lisävoimaa testaukseen

Maailmalla seurataan erityisen tarkasti Suomen hallituksen ja vastuuministereiden linjauksia ja ulostuloja, joilla myös suora vaikutus matkustuspäätöksiin.

- Ryhmien testaaminen Lapin kentillä tai matkakohteissa edellyttää lisäresursseja ja pikatestejä. Suomeen saapuvien testaus on matkailuelinkeinon esittämä ratkaisu, Salo sanoo.