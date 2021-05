Yrittäjät: “Millä logiikalla monopoli on hyvä?”

Lähes 6500 yrittäjää ehdolla kuntavaaleissa - yrittäjäehdokkaiden määrä kasvoi 19.5.2021 11:02:46 EEST | Tiedote

Kuntavaaleissa riittää valittavaksi yrittäjiä, joista äänestää: lähes 6500 yrittäjää on ehdolla eri puolueiden listoilta, melkein 500 enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa. Kokoomuksella on eniten yrittäjäehdokkaita. Yrittäjäehdokkaiden suhteellinen osuus on suurin Liike Nyt:n listoilla.