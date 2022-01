Yrittäjät: Nyt tolkkua ja järkeä liikunta-alan rajoituksiin

– Yrittäjät ovat huolissaan pahenevasta koronatilanteesta. Silti tilanne on kovin erilainen kuin kaksi vuotta sitten. Valtaosa väestöstä on saanut kaksi piikkiä ja kolmas rokotekierros on vauhdissa. Nyt olisi tärkeää muuttaa rajoitusten painopistettä siten, että ne kohdentuvat oikeudenmukaisesti THL:n riskiarvion mukaisesti, Jaskari toteaa.



Hallituksen tulisi olla ratkaisukeskeisempi. Yrittäjät kannustaakin hallitusta ratkaisuihin, joilla yhteiskunta pysyy mahdollisimman toimintakykyisenä ja avoinna.

Hallituksen on laadittava suunnitelma siitä, miten yhteiskunta pidetään auki koronan keskellä.



– Liikuntasalit voisivat esimerkiksi olla auki siten, että asiakasmäärää rajoitetaan ja tätä valvotaan. Nyt on etsittävä terveysturvallisia ratkaisuja rajoitusvimmalle. Emme voi tietää, miten tämä pandemia kehittyy, joten edellytämme hallitukselta asennemuutosta, Jaskari sanoo.



Yrittäjät painottavat, että pitkittyneet rajoitukset vaikuttavat talouteen, mutta myös ihmisten hyvinvointiin.



– Me kaikki toivomme, että pandemia olisi mahdollisimman nopeasti ohi. Yhteiskunnan on mukauduttava muutoksiin ripeästi, koska pandemia muuttaa muotoaan nopeasti. Tavoitteen tulisi olla koko ajan mahdollisimman vähäiset rajoitukset, Jaskari toteaa.