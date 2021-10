Yrittäjät: Pienet yrittäjät mukaan tarjoamaan terveyttä ja palveluita suomalaisille

Yrittäjät: Yksinyrittäjien rekrytuki kannustaa työllistämään 1.10.2021 08:04:25 EEST | Tiedote

– Yksinyrittäjyys on aikamme merkittävimpiä työelämän trendejä. Nyt esitetty kokeilu yksinyrittäjän rekrytuesta on tervetullut. Moni yrittäjä on tätä toivonut sekä Suomen Yrittäjät on sitä esittänyt. Esitys antaa eväitä alkaa pysyvästi työnantajaksi, sanoo toimialapäällikkö Mika Hämeenniemi Suomen Yrittäjistä.