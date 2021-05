Yrittäjät: Pienyrityksiä pitää auttaa digitalisoimaan taloushallintoaan - taloudenpitoon ja velvoitteisiin kuluva aika minimoitava, jotta jää aikaa tehdä bisnestä

Jaa

- Pienyritysten taloushallinnon digitalisoitumista on edistettävä niin, että tunnistetaan yrittäjien arjen tarpeet ja vastataan niihin. Tuore selvitys paikantaa kehittämiskohtia, joihin viranomaisten ja taloushallintoalan on tartuttava, jotta taloudenhoidosta ja sen velvoitteista koituisi pienyrityksille mahdollisimman vähän vaivaa, Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä sanoo.

Enemmistö pk-yrityksistä on digitalisoinut taloushallintoaan. Kuitenkin mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä todennäköisempää on, että se ei hyödynnä verkkolaskua, tilitoimistoa tai kirjanpito-ohjelmistoa. Tiedot käyvät ilmi Pk-yritysbarometrista sekä yrittäjäjärjestön kyselytutkimuksista.

- Yrittäjiä on autettava löytämään, hankkimaan ja käyttämään digitaalisemman taloudenpidon mahdollistavia palveluita ja ratkaisuja. Niiden on oltava helppokäyttöisiä, yhteentoimivia ja kustannuksiltaan mahdollisimman kohtuullisia, Mikkilä muistuttaa.

Mitä vähemmän yritys hoitaa talouttaan digitaalisin keinoin, sitä enemmän aikaa kuluu manuaaliseen kirjanpitoon, paperitositteiden pyörittelyyn ja viranomaisraportointiin. Tämä on pois tuottavasta työstä.

Yritysten on myös varauduttava siihen, että lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen voi tulevaisuudessa edellyttää digitaalisempaa taloushallintoa.

Selvitystyön tunnistamiin kehittämiskohteisiin tartuttava

Tänään julkaistu Verohallinnon koordinoima selvitystyö kartoitti, miten pienyrittäjä voisi tulevaisuudessa hoitaa reaaliaikatalouden toimet ja vaatimukset mahdollisimman pienin taloudellisin ja hallinnollisin kustannuksin. Talouden reaaliaikaistamisella viitataan yritysten ja julkisyhteisöjen taloushallinnon automatisointiin digitaalisia ratkaisuja kuten verkkolaskuja ja -kuitteja hyödyntäen.

- Valtaosa pk-yrityksistä on siirtynyt verkkolaskutukseen, kun isommat yritykset ja julkiset organisaatiot ovat alkaneet vaatia toimittajiltaan ja alihankkijoiltaan verkkolaskuja. Verkkokuitteja käytetään vielä vähän. Niiden laajempi käyttöönotto vaatii kuitti-infran ja -palvelujen kehittymistä, Mikkilä toteaa.

Suomen Yrittäjät oli mukana selvityksen tehneessä ryhmässä. Ryhmä esittää, että valtion tänä vuonna käynnistämä Yritysten digitalous -hanke tarttuisi selvityksen havaintoihin.

Hallitus esittää, että hanketta rahoitettaisiin 14 miljoonalla eurolla EU:n elpymispaketista. Hankkeen tarkoituksena on tukea talouden reaaliaikaistumista ja yritysten taloushallinnon digitalisoitumista.

Reaaliaikatalouteen siirtyminen vaatii realistisen aikataulun

- Reaaliaikaisempi talous hyödyttäisi pidemmällä aikavälillä kokonaisuutena kaikenkokoisia yrityksiä. Alkuvaiheessa taloushallinnon automatisointi todennäköisesti kuitenkin edellyttäisi useissa yrityksissä investointeja ja uutta osaamista, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Laura Kurki sanoo.



Kurjen mukaan reaaliaikatalouteen siirtyminen tarvitseekin harkiten vaiheistetun aikataulun, joka on realistinen eli huomioi erityisesti pienyrityskentän digikypsyyden kehityksen sekä tarjolla olevien palveluiden tason.



- Yrityksille voi asettaa reaaliaikatalouden velvoitteita vasta, kun yrityksillä on riittävät valmiudet ja mahdollisuudet hoitaa ne. Tämä koskee myös veroraportoinnin velvoitteita.