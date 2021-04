Yrittäjät: Puoliväliriihessä ei saa tehdä huonoja kompromisseja

Jaa

Hallituksen pitää toteuttaa puoliväliriihessään rakenneuudistuksia, jotka turvaavat yritysten kilpailukyvyn ja yrittäjyyden edellytykset koronakriisin jälkeen, Suomen Yrittäjien hallitus edellyttää. ”Puoliväliriihi on hallitukselle näytön paikka: nyt mitataan talouspolitiikan uskottavuus”, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen toteaa.

- Yrittäjät ja yritykset odottavat, että hallitus toteuttaa uudistuksia, lopettaa velkapolitiikan ja luo yrityksille vahvan näkymän tulevaan. Ilman sitä investointeja jää tekemättä ja työpaikkoja luomatta, puheenjohtaja Petri Salminen sanoo.

Yrittäjien hallitus oli koolla tiistaina.

Yrittäjät muistuttaa, että moni yritys ja yrittäjä on koronakriisin vuoksi ahtaalla. Monen reservit on syöty ja kassa on rajoitustoimien vuoksi tyhjä. Siksi pitää varmistaa, että yrityksiä ei kaadu laajalti kriisin loppumetreillä.

- Hallitus on tehnyt jo hyviä linjauksia muun muassa maksujärjestelyistä. Odotamme edelleen esimerkiksi yrittäjän työmarkkinatuen jatkamista syksyyn. Se tarvitaan välttämättä. Myös kustannustuen kriteereitä pitää helpottaa sen neljännellä kierroksella, jotta apu löytäisi mahdollisimman monen sitä tarvitsevan, Salminen sanoo.

- Suomi on tukenut yrityksiä paljon vähemmän kuin moni muu EU-maa. Se ei vahvista suomalaisten yrityksen kilpailuasetelmia, kun kriisi on ohi ja taistelu markkinoista kiihtyy, hän toteaa.

Yritysten toipumisen ja yrittäjyyden edellytyksiä ei saa vaarantaa

Yrittäjät varoittaa hallitusta kuitenkin huonoista kompromisseista.

- Näkemyserot hallituksen sisällä ovat suuria. Toivon, että hallitus ei kuitenkaan tee sellaisia kompromisseja, jotka vaarantavat yritysten toipumisen ja yrittäjyyden edellytykset. Esimerkiksi paikallisen sopimisen osalta ei pidä tehdä ratkaisuja, jotka betonoivat järjestövaltaa työpaikoilla vastoin työnantajien ja työntekijöiden tahtoa ja siten tosiasiallisesti vaikeuttavat työpaikkasopimista, Salminen sanoo.

Yrittäjät esittää, että hallitus päättäisi uudistuksista, jotka helpottaisivat työn tarjoamista ja yritysten toimintaa.