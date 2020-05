Yrittäjät ravintolatuesta: Tasapainoinen malli, mutta tuki voi jäädä monelle liian pieneksi

- Kaavailtu malli vaikuttaa tasapainoiselta ja painottuu - kuten pitääkin - pieniin yrityksiin. Se tukee myös työllisyyttä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa ravintolatuista.

Hallitus kertoi tukimalleista, joita on luotu ravintola-alan koronakriisistä selviytymiseksi. Hallituksen esitystä odotetaan loppuviikosta. Tukea myönnetään kompensoimaan rajoitusten aikana juoksevia kuluja ja helpottamaan työntekijöiden ottamista takaisin töihin.

- On hyvä, että tämä eduskunnan edellyttämä ravintolatuki saatiin linjattua. Se on hyvin tarpeen monelle alan yrittäjälle. Monelle toimijalle tuki voi kuitenkin jäädä liian pieneksi, jotta yritys selviää koronakriisin yli, Pentikäinen sanoo.

Pentikäisen mukaan tuki on välttämätön. Ravintoloita ja kahviloita pidetään hallituksen määräyksellä kiinni. Moni muu toimiala on hitusen elpynyt, mutta ravintolat ja kahvilat on pidetty kiinni.

- On tärkeää, että hallitus kertoo mahdollisimman pian, miten ravintoloita ja kahviloita päästään avaamaan kesäkuussa.

Suomen Yrittäjissä on jäseninä noin 3000 majoitus- ja ravintola-alan yritystä.

Yleistuelle valtava tarve

Pentikäisen mukaan on hyvä muistaa, että on myös paljon ravintola-alan arvoketjun yrittäjiä, joiden toiminta on pysähtynyt kysynnän puutteen vuoksi.

Hän muistuttaa, että hallituksen rajoituspäätökset ovat iskeneet myös muihin toimialoihin.

- Nyt odotamme luvattua päätöstä kriisituesta, jota voidaan jakaa toimialarajoista riippumatta. Tälle yleistuelle on valtava tarve, hän sanoo.

- On itsestään selvää, että toimialoja pitää tukea yhdenvertaisesti ja ravintola-alan saama tuki antaa suuntaa yleis- tai kriisituen kokoluokalle.