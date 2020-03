Yrittäjät: Suora tuki pitää viisinkertaistaa

Suomalaista yrityskenttää koettelee tällä hetkellä ennenkokematon kriisi. Kymmeniä tuhansia yrityksiä on jo maksuvaikeuksissa ja suuri konkurssiaalto on ilmeinen. - Valtion pitää nopeasti lisätä käytettävissä olevan suoran tuen määrää. Tuki pitää viisinkertaistaa, Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen esittää.

Yrittäjien työvaliokunta arvioi yrittäjien vaikeaa tilannetta tiistaiaamuna.

- Hallitus on tunnistanut tilanteen ja toiminut nopeasti, mistä kiitämme. Yrittäjän työttömyysturva on erinomainen asia. Myös yksinyrittäjätuki tulee suureen tarpeeseen. Ne auttavat monia. Yrittäjiä on kuultu. On tärkeä varmistaa, että kukaan ei putoa tukien väliin, Mäkynen sanoo.

- Tarvitaan kuitenkin nopeasti lisää toimia. Arvioimme, että suoraa tukea tarvitaan runsaat viisi miljardia euroa, hän sanoo.

- Monen yrittäjän ei ole mahdollista eikä viisasta tässä tilanteessa lisätä velkaa. Suoraa tukea tarvitaan jaettavaksi enemmän Business Finlandin, Ely-keskusten ja kuntien kautta. Lisäksi valtion pitää ottaa vastuulleen määräajaksi yritysten ja yrittäjien sosiaalivakuutusmaksut, Mäkynen esittää.

Yrittäjät esittää hallitukselle kehysriiheen runsaan viiden miljardin euron rahoitus- ja tukipakettia.

Lainarahoitus ei toimi riittävän hyvin

Yrittäjät saa jatkuvaa palautetta siitä, että lainarahoitusta on vaikea saada pankkien kautta. Palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että pankit keskittyvät rahoittamaan entisiä asiakkaitaan Finnveran takausten turvin eikä uusia juuri oteta.

- Pankkien lainoihin ja Finnveran takauksiin perustuva rahoitusmalli tuntuu toimivan hitaasti ja tavoittavan suurempia yrityksiä. Se on myös yrittäjälle kallis. Sen varaan ei voi laajalti rakentaa yritysten pelastamista, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

- Yksi ongelma on, että rahoituspaketin toimivuudesta ei ole kokonaiskuvaa. Pankkien pitäisi kertoa lukunsa, jotta tiedämme, miten yritykset saavat tai ovat saamatta rahoitusta, Pentikäinen toteaa.

- Suora tuki on ratkaiseva, jos halutaan pelastaa laajalti Suomen pk-yrityksiä ja sitä kautta varmistaa kansantalouden nopea toipuminen kriisistä.

Tarvitaan pikamuutoksia muun muassa konkurssilakeihin

Yrittäjät esittää hallitukselle, että se käynnistää nopeasti lainsäädäntötoimia, joilla autetaan koronaviruksen ja sen torjumisen takia vaikeuksiin joutuneita ja joutuvia yrityksiä.

Yrittäjät esittää, että pikavipeille säädetään nopeasti korkokatto ja perintäkuluille yritysperinnässä euromääräiset ylärajat.

- Moni yrittäjä on niin ahtaalla, että houkutus pikavippeihin on suuri. Tarjontaa on paljon. Moni joutuu myös perintätoimien kohteeksi, koska laskuja ei ole varaa maksaa, Pentikäinen sanoo.

Lisäksi pitäisi muuttaa konkurssilainsäädäntöä kriisiajaksi niin, että verojen tai julkisten maksujen maksamattomuuden perusteella yritystä ei voida hakea konkurssiin, jos maksukyvyttömyys tai erääntyneen velan laiminlyönti on aiheutunut koronakriisistä.

Myös yrityssaneerauksia ja velkajärjestelyjä pitää helpottaa ja varmistaa, että ne eivät esty koronakriisin vuoksi. Luottotietolakia pitää muuttaa siten, että pk-yritysten maksujen maksamattomuuden perusteella ei aiheudu maksuhäiriömerkintöjä, jos laiminlyönti on aiheutunut koronaviruksesta.

Yrittäjien epätoivo kasvaa, apua on tarjolla



Yrittäjäjärjestöön tulevan palautteen perusteella epätoivo yrittäjien parissa kasvaa.

- Viestien perusteella moni on lujilla, kun elämäntyö uhkaa murentua ja perheen toimeentulo on vaarassa, Pentikäinen sanoo.

- Yhteiskunnan pitää olla nyt hereillä ja valmis auttamaan. Tukiverkkoja tarvitaan. Kannustamme yrittäjiä hyödyntämään tukipalveluita, esimerkiksi kriisipuhelinta, joka on käytössä ympäri vuorokauden, Pentikäinen sanoo.

Jaksamiseen liittyvissä asioissa yrittäjien käytössä on Mieli ry:n kriisipuhelin, jonka numero on 09-25250111. Juridisissa asioissa auttaa Yrittäjien neuvonta numerossa 09-229 222, ja talouskysymyksiin liittyvissä asioissa mm. Yritys-Suomen Talousapu numerossa 0295 02 4880.

Yrittäjien aluejärjestöt ovat yrittäjien apuna eri puolilla maata. Uusyrityskeskusten, kehitysyhtiöiden ja kuntien yritysneuvojat ovat käytettävissä liiketoiminnan sopeuttamiseen, maksujärjestelyihin sekä yrityksille suunnatun julkisen koronarahoituksen hakemiseen liittyvissä asioissa.

Alueelliset yhteystiedot löytyvät Kaikki koronasta yrittäjälle -sivustolta.