Yrittäjät: Työpaikkasopimiseen siirtyminen Metsäteollisuudelta oikea ja rohkea ratkaisu

Metsäteollisuus ry ilmoitti torstaina, että se lopettaa työehtosopimusten tekemisen. Suomen Yrittäjät kiittää Metsäteollisuuden linjausta. – Tämä on merkittävä avaus, joka muuttaa Suomen työmarkkinoita. Se on suuri askel kohti yritys- ja työpaikkakohtaista sopimista. Se vastaa Yrittäjien tavoitteita, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Metsäteollisuuden linjaus on Yrittäjien mielestä tärkeä työelämäuudistus, joka siirtää sopimisen painopistettä oikeaan suuntaan.

- Tämä on kansallisen vaikuttajan rohkea ratkaisu, joka siirtää sopimisen painopisteen sinne, missä työtä tehdään eli yrityksiin ja työpaikoille. Uskon, että se lisää työmarkkinoille paljon kaivattua dynamiikkaa, Pentikäinen kiittää.

Yrityskohtaisen sopimisen edistäminen lakeja muuttamalla välttämätöntä

Linjaus vähentää liittojen valtaa ja siirtää sitä työpaikoille työtä tekeville.

- Tällä tiellä tarvitaan lisää toimia. Toivotaan, että Metsäteollisuus saa seuraa, Pentikäinen sanoo.

- Tämä on kaikille selkeä viesti siitä, että yrityskohtaisen sopimisen edistäminen lakeja muuttamalla on aivan välttämätöntä yritysten ja työpaikkojen kannalta.

Yrittäjien mielestä ratkaisu kertoo siitä, että työmarkkinoita ei ole kyetty uudistamaan nykyisen työehtosopimusjärjestelmän kautta.

- Nykyinen järjestelmä ei anna yrityksille riittävästi välineitä menestyä kansainvälisessä kilpailussa yhdessä työntekijöidensä kanssa, työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

- On entistäkin tärkeämpää saada työlainsäädäntöä joustavoitettua niin, että pakottavaa sääntelyä vähennetään ja lisätään mahdollisuutta sopia asioista työpaikoilla. Se vahvistaa myös henkilöstön asemaa, hän lisää.

Ratkaisu turvaa työpaikkoja

- Tämä on radikaali muutos: ratkaisulla on vaikutuksia koko toimialalle riippumatta siitä, kuuluvatko yritykset työnantajaliittoon vai eivät. Työehtosopimukset, joissa Metsäteollisuus ry on toisena sopijapuolena, lakkaavat myös olemasta yleissitovia. Se milloin näin tapahtuu, vaihtelee työehtosopimuksesta riippuen, Makkula analysoi.

- Ratkaisulla turvataan työpaikkoja, koska päästään nykyistä joustavampaan järjestelmään. Samalla myös lakkoherkkyys vähenee ja työrauha paranee, hän sanoo.

Suomen Yrittäjät auttaa omia jäsenyrityksiään sopimaan paikallisesti.