Yrittäjät: Yksinyrittäjätuki hyvä alku

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti perjantai-iltana yksinyrittäjätuesta, jota kunnat alkavat jakaa yksinyrittäjille. Tukeen varataan 100 miljoonaa euroa eduskunnan torstaina päättämästä miljardin euron tukisummasta. - On hyvä, että yksinyrittäjille aletaan suunnata suoraa tukea. Arvostamme, että yrittäjien hätähuuto on kuultu, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi.

Ministeriön mukaan tuen edellytys on kannattava yritystoiminta ennen koronakriisiä. Kun tuki on haettavissa, sitä on käytettävissä kaikkiin yritystoiminnan kuluihin, erityisesti kiinteisiin kuluihin, kuten vuokriin. Tukiohjelma on määräaikainen ja voimassa kuusi kuukautta.

Yrittäjät pitää hyvänä, että tukea jakaa kunta ja sen elinkeinotoimi.

- Se on yleensä lähellä yrittäjää, ja toimii hyvin monessa kunnassa. Jatkovalmistelussa on kiinnitettävä huomiota tuen tasavertaisuuteen, Pentikäinen sanoo.

- Myös kuntakanava tarvitaan, koska Business Finland, Ely-keskukset ja Finnvera hukkuvat hakemuksiin, kun yrittäjät eri puolilla maata yrittävät pelastaa elämäntyönsä, hän toteaa.

Raha riittää alkuun, tuen tarve valtaisa

Yrittäjät arvelee, että raha riittää vain alkuun.

- Suomessa on lähes 200 000 yksinyrittäjää. Heistä lähes kolmannes on menettänyt myynnistään kriisin alkumetreillä yli puolet. Tuen tarve on valtaisa, Pentikäinen arvioi.

Yrittäjien mielestä kaikkien yrittäjätukien kohdentumista eri kokoisiin yrityksiin pitää pohtia huolella. Muutoksia tarvitaan, ja niihin on oltava työ- ja elinkeinoministeriössä valmius.

- Pitää laajasti ymmärtää, että hyvin harva tämän ajan yksinyrittäjä yrittää yksin. Hän muodostaa usein toisten yksinyrittäjien kanssa verkoston, jolla voi olla laajaa liiketoimintaa. Verkostoyrittäjille Business Finland on usein luontevin kumppani, Pentikäinen sanoo.

Tuen valmistelu kesken

Yksinyrittäjätuen valmistelu on vielä kesken. Ensiarvioiden perusteella on yrittäjäryhmiä, jotka uhkaavat jäädä tukien ulkopuolelle.

- Yksityiskohtia on päättämättä. Tarvitaan kokonaisuus, joka toimii nopeasti mutta on reilu ja huomioi yrittäjyyden monimuotoisuuden, Pentikäinen vaatii.

- Jos yrittäjä kokee olevansa väliinputoaja, kannattaa olla yhteydessä yrittäjäjärjestöön. Yritämme huolehtia, että kaikki tukia tarvitsevat saavat niitä, hän sanoo.