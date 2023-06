Yrittäjät: Hallitus tekee historiallisia uudistuksia

Suomen Yrittäjät on valtaosin tyytyväinen hallitusohjelmaan. Moni Yrittäjien vuosia ajama uudistus etenee. “Hallitus tekee historiallisia uudistuksia. Siitä pitää antaa kiitos ja tunnustus. Meillä on pitkään tehty toimia, jotka vaikeuttavat työnantajuutta. Nyt tehdään toimia, jotka helpottavat työnantajayrittäjiä. Tämä on suuri muutos”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.