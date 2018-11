Yritykset haluavat Helsingin seudulle yhteisen hiilineutraalisuusohjelman

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on muistettava ympäristövaikutusten ohella turvata alueen yritysten elinvoimaisuus. Koska ilmastonmuutos ei noudata kuntarajoja, tavoitteet ja toimenpiteet pitää asettaa koko seudulle yhteisesti.

Helsingin seudun yhteisellä hiilineutraalisuusohjelmalla luotaisiin kaikkia koskevat yhdenmukaiset käytännöt ja varmistettaisiin, että yrityksiä kohdellaan yhdenmukaisesti sijainti- tai toimintapaikasta riippumatta.

Helsingin seudun kunnat ovat valmistelleet omia kunnianhimoisia ilmastostrategioitaan. Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, Espoo ja Vantaa vuoteen 2030 mennessä.

-Merkittävä osa hiilipäästöjen vähentämisestä tapahtuu paikallisesti, joten kuntien merkitys päästöihin vaikuttamisessa on suuri. Hiilineutraalisuuteen pyrittäessä tarvitaan kaikkien toimijoiden, erityisesti yritysten hyvää yhteistyötä julkisen vallan kanssa, muistuttaa Helsingin seudun kauppakamarin puheenjohtaja, Suomen Messujen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen.

Elinkeinoelämälle ja asukkaille on myös annettava riittävästi aikaa sopeutua tuleviin muutoksiin.

Tiemaksut heikentäisivät Helsingin seudun kilpailukykyä

Myös liikenteelle tavoitellaan tuntuvia päästövähennyksiä. Tavoitteeksi on asetettu mittava sähkö- ja kaasuautojen lisääminen sekä päästöjen vähentäminen puolella vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen, kun aikajänne on vain 12 vuotta.

- Helsingin hiilineutraalisuusohjelman tavoitteena on vähentää CO2-päästöjä 69 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2035 mennessä eli kansallista tavoitetta selvästi nopeammin. Tavoitteen haastavuutta lisää väestön kasvu: näillä näkymin vuonna 2030 Helsingissä on liki 100 000 asukasta nykyistä enemmän. Liikkujia on siis paljon enemmän kuin nyt, Vepsäläinen sanoo.

Helsingin hiilineutraalisuusohjelmassa erityisen ongelmallinen on ehdotus uusien alueellisten veroluonteisten maksujen käyttöön ottamisesta. Ylimääräiset maksut lisäisivät seudun jo ennestään korkeaa kustannustasoa ja heikentäisivät alueen kilpailukykyä.

-Jos tiemaksut otetaan käyttöön, täytyy niitä koskevat ratkaisut tehdä valtakunnallisesti niin, että samalla kevennetään muuta liikenteeseen kohdistuvaa verorasitusta. Erilliset Helsingin seudun – tai pahimmassa tapauksessa vain Helsingin - uudet tiemaksut heikentäisivät yritysten toimintaedellytyksiä ja koko seudun kilpailukykyä.

Lisätietoja:

Anni Vepsäläinen, puheenjohtaja, Helsingin seudun kauppakamari

p. 0400 400 074