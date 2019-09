Yritykset sitoutuvat konkreettisiin tekoihin pakolaisten osallistamiseksi

Hanken & SSE Executive Education

Hanken & SSE Executive Education on Pohjoismaissa johtava liikkeenjohdon valmennusten tarjoaja, Financial Times vertailun mukaan #16 mailmanlaajuisesti. Hanken & SSE Executive Education on perustettu Helsingissä vuonna 2005 ja on kahden johtavan kauppakorkeakoulun, Hanken School of Economics:in sekä Stockholm School of Economics:in (SSE) omistama yritys. Lue lisää www.hankensse.fi ja seuraa kanavissa LinkedIn, Twitter @HankenSSE ja Facebook.