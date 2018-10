Yrityksille mahdollisuus omaan kaupunkipyöräasemaan Espoossa

Yrityksillä on mahdollisuus hankkia oma kaupunkipyöräasema ja sijoittaa se kiinteistönsä viereen. Yritysten omat kaupunkipyöräasemat tulevat käyttöön huhtikuussa alkavalla kaupunkipyöräkaudella.

”Oma kaupunkipyöräasema tarjoaa yrityksille mahdollisuuden parantaa henkilökunnan ja asiakkaiden liikenneyhteyksiä sekä edistää kestävää liikkumista”, kertoo liikenteenhallintapäällikkö Johanna Nyberg Espoon kaupungilta.

Yritys voi sijoittaa aseman omalle tontilleen, mutta asema ja pyörät ovat kaikkien käytettävissä osana kaupunkipyöräjärjestelmää samoilla ehdoilla kuin muut kaupunkipyöräjärjestelmän asemat ja pyörät.

Yritys vastaa kaupunkipyöräaseman kustannuksista. Aseman arvonlisäveroton hinta on 10 000 € / vuosi ja yrityksen tulee sitoutua olemaan mukana kaupunkipyöräjärjestelmässä viiden vuoden ajan. Sopimus tehdään kaupunkipyöräjärjestelmän toimittajan CityBike Finland Oy:n kanssa. Palveluun sisältyy muun muassa pyörien tasaaminen asemien välillä, aseman ja pyörien huolto- ja ylläpito sekä asiakaspalvelu.

Aseman on sijoituttava nykyisen asemaverkoston yhteyteen. Yrityksen hankkimalle asemalle on kaikilla oltava avoin pääsy vuorokauden kaikkina aikoina. Asema näkyy HSL:n karttapalvelussa ja avoimessa rajapinnassa samaan tapaan kuin muutkin kaupunki­pyöräasemat. Yritys saa nimetä aseman yrityksen nimen mukaan ja asema näkyy palvelun kartoilla kyseisellä nimellä.

Kaupunkipyöräkausi on 1.4.-31.10. Kaikkiaan Espoon kaupunkipyöräjärjestelmässä on 105 asemaa ja 1050 pyörää. Espoon järjestelmä on yhteensopiva Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän kanssa, jossa on 150 asemaa ja 1500 pyörää. Vuonna 2018 kaupunkipyörillä tehtiin Espoossa ja Helsingissä yli kolme miljoonaa matkaa.

Kiinnostuneille yrityksille toimitetaan tarkemmat tiedot sopimuksen ehdoista.

Nykyinen kaupunkipyöräasemaverkosto: https://kaupunkipyorat.hsl.fi/fi/stations