Yritysagentuuri yhden numeron taktiikalla – uusia mahdollisuuksia pienyrittäjille ympäri Suomen

Jaa

Palvelujen kulutus Suomessa on menneinä vuosina ollut vahvasti kasvusuuntainen. Palveluntuottajien kenttä on puolestaan hajanainen ja toiminta pääasiassa itsenäisten toimijoiden harjoittamaa. Vihtiläinen yrittäjä Juuso Lyytikäinen tunnisti tilanteessa selkeän tarpeen toimijalle, joka kokoaisi erilaiset palveluntarjoajat yhteen, helpottamaan palvelujen ostamista. Samalla uusi toimintamalli loisi mahdollisuuksia palvelujen tuottajille, agentuurin hoitaessa myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun heidän puolestaan – vapauttaen yrittäjien resursseja omaan ydintoimintaan. Näin syntyi Nummela Services, joka on jo saavuttanut tukevan jalansijan paikallisena toimijana Vihdissä. Nyt Lyytikäinen tähtää kuitenkin kauemmas ja on Business Finlandin tuella laajentamassa toimintamallia koko Suomen kattavaksi.

Yrittäjä Juuso Lyytikäinen haluaa helpottaa palvelujen ostamista ja laajentaa toimintaansa ympäri Suomen. Kuva: Sanna Nuutinen / Foto Bakery Oy

Palvelut kotiin ja hyvinvointiin – korona-aikaan sovitettuna asiakkaan luona Nummela Services huomioi asiakkaidensa moninaisia tarpeita kasvattamalla pienyrittäjien verkostoaan koko ajan. Toiminta onkin laajentunut kattamaan kokonaisvaltaisesti erilaisia palveluita, kodin remontoinnista autohuoltoon, kampaajapalveluista digilaitteiden korjauksiin. ”Asiakas saa rakennettua meidän avulla vaikka kokonaisen talon. Koordinoimme sovitusti työmaalle niin kirvesmiehen, sähkö- ja putkimiehen kuin rakennussiivoojan. Asiakas voi aina luottaa, että tekijät ilmestyvät paikalle ja hoitavat työnsä asianmukaisesti”, linjaa yrityksen perustaja Juuso Lyytikäinen. Kantava ajatus toiminnalle on ollut tarjota kuluttajille käyttäjäystävällinen ratkaisu, jonka ansiosta erilaiset palvelut voi tilata yhdeltä asiakaspalvelijalta, yhdelle laskulle. Kaikkia toimintoja yhdistää myös mahdollisuus tilata palveluntarjoaja omaan kotiin, jonka Lyytikäinen totesi tärkeäksi mm. senioriasiakkaiden keskuudessa sekä vastatakseen korona-ajan haasteisiin. Laajenemista ja hallittua kasvua helposti skaalautuvalla toimintamallilla Yrittäjä Juuso Lyytikäinen päätti jo alkumetreillä, että mallia laajennetaan vähitellen ympäri Suomen. Jo tässä vaiheessa mukaan on rekrytoitu palveluntarjoajia uusilta paikkakunnilta, joissa Lyytikäinen on ottanut vetovastuun myynnistä ja markkinoinnista luomalla palveluille omat paikalliset kanavat. Mukaan lähtiessään yrittäjällä on valittavanaan kaksi toimintamallia: toimia palvelussa omalla nimellään tai varta varten kehitetyllä markkinointinimellä. Malli on provisiopohjainen ja yrittäjälle riskitön – kuluja ei koidu hiljaisempina kuukausina. Innovatiivinen toimintamalli voikin olla monelle palveluyrittäjälle merkittävä mahdollisuus selättää korona-ajan haasteita. Lisätietoja: Juuso Lyytikäinen, yrittäjä ja palveluagentti, info@nummelaservices.fi, p. +358 (0)44 497 2111

Yhteyshenkilöt

Kuvat Yrittäjä Juuso Lyytikäinen haluaa helpottaa palvelujen ostamista ja laajentaa toimintaansa ympäri Suomen. Kuva: Sanna Nuutinen / Foto Bakery Oy Lataa

Linkit