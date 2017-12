Yritysjohtajat: Palkkaamiseen liittyvät riskit suurin este uuden työvoiman rekrytoimiselle

Ennätysmäärä naisia pörssiyhtiöiden johdossa 23.11.2017 09:15 | Tiedote

Naisten määrä suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa on noussut ennätyslukuihin. Hallitusten jäsenistä naisia on 27 prosenttia, suurissa pörssiyhtiöissä 33 prosenttia. Toimitusjohtajista naisia on jo yhdeksän. Johtoryhmissä naisten osuus on noussut selvästi vuoden takaiseen verrattuna: 20 prosentista 23 prosenttiin. Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajaselvityksestä, joka kattaa kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt.