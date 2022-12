Yrityskauppa: Elintarvikealan logistiikan uudelleen muovanneen LTP Groupin pääomistaja vaihtuu – tavoitteena jatkaa yhtiön vahvaa kasvua

LTP Groupin yhteinen matka Vaaka Partnersin kanssa on ollut onnistunut – yhtiön liikevaihto sekä kannattavuus kolminkertaistuivat kuudessa vuodessa liikevaihdon yltäessä yli 70 miljoonaan euroon tänä vuonna. Tällä hetkellä yli 450 henkeä työllistävä LTP Group tavoittelee nykyisiin kilpailuetuihinsa perustuvaa reipasta kasvua myös tulevaisuudessa yhdessä Sponsor Capitalin kanssa.

- Olemme muovanneet elintarvikealan logistiikan uuteen asentoon yhdistämällä monet pienet tavaravirrat yhdeksi isoksi tavalla, jota kukaan muu ei ole aiemmin onnistunut toteuttamaan. Tässä mallissa voittavat niin tuottajat, kaupat ja ravintolat, kuluttajat kuin ympäristö. Uskon, että tällä reseptillä luodaan kasvua myös jatkossa – niin asiakkaillemme kuin meille itsellemme, pohjustaa LTP Groupin perustaja, toimitusjohtaja Matti Tuominen.

Myös pienet ja keskisuuret tuottajat pääsevät valtakunnallisille markkinoille

LTP Groupin ensimmäinen erityinen kilpailuetu on poikkeuksellinen ratkaisu elintarvikkeiden keräilyssä ja yhdistelyssä. Sen sijaan, että jokaisen eri tuottajan elintarvikkeet kulkisivat omaa reittiään kauppoihin ja ravintoloihin, LTP Group keräilee tuotteita asiakaskohtaisesti ja yhdistelee monen tuottajan pienemmät tavaravirrat yhteisiin laatikoihin ja samoihin kuormiin kauppojen ja ravintoloiden toiveiden mukaan.

Toinen kilpailuetu on laaja valtakunnallinen jakeluverkosto kattaen niin kaupat kuin ammattikeittiöt ja ravintolat kautta maan. Kun nämä kaksi kilpailuetua löytyvät samasta talosta, syntyy ainutlaatuinen, tehokas tapa liikutella elintarvikkeita.

- Volyymimme on niin suuri, että reittimme kattavat syrjäisemmätkin kylät. Meillä on aina kuormaa menossa sinnekin, missä muuten on hiljaisempaa. Siksi pystymme palvelemaan matkan varrella toimivat pienemmätkin elintarvikeyritykset. Pienet ja keskisuuret elintarvikkeiden tuottajat voivat näin liittyä osaksi isompaa logistiikkaketjua ja saada tuotteensa valtakunnallisille markkinoille, mikä jäisi monelta muuten tekemättä, Tuominen kertoo.

Kaupat ja ravintolat puolestaan saavat monipuolisen kattauksen eri tuottajien tuotteita toiveidensa mukaan samaan kuormaan kerättynä. Ne voivat näin tarjota omille asiakkailleen kattavan ja myös erikoisempia tuotteita sisältävän valikoiman – kaikki hyötyvät.

Tehokas logistiikka vähentää ympäristökuormaa

Tehokas, monen toimijan tuotteet yhdistävä logistiikka pienentää myös päästöjä – sama määrä tavaraa kuljetetaan näin paljon aiempaa tehokkaammin pakattuna, pienemmällä auto- ja kilometrimäärällä.

- Olemme Vaaka Partnersin tuella investoineet automaatioon ja tiedolla johtamiseen. Sitä kautta olemme tulleet hyvin kustannustietoisiksi – oli sitten kyse ympäristön tai talouden kustannuksista, Tuominen toteaa.

Vaikka enemmistöomistaja vaihtuu, LTP Groupin asiakkaiden ja kumppanien arjessa juuri mikään ei muutu – jo hyväksi todetulla kasvun reseptillä jatketaan myös tästä eteenpäin ja arjen tutut toiminnot pysyvät ennallaan.

Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.