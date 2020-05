Yrityskauppa Teams-etäneuvotteluina – Triuvare Oy on ostanut Oy KD-Soft Ab:n osakekannan

IT-yhtiö Triuvare Oy on ostanut Oy KD-Soft Ab:n osakekannan. IT-kokonaispalveluratkaisuja tarjoava Triuvare hakee yritysostolla vahvaa kasvua sekä asemaa valtakunnallisena toimijana. Kauppaa koskevat neuvottelut toteutettiin koronavirus-rajoitusten johdosta lähes kokonaan Teamsissä. Yrityskauppa on positiivinen viesti siitä, että yrityksillä on vahva usko ja luottamus tulevaisuuteen koronavirus-kriisin aiheuttamien muutosten keskelläkin.

Triuvare tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja niin ICT-infran tehostamiseen ja ylläpitoon kuin liiketoiminnan digitalisoitumiseen. Triuvaren erityisosaamista ovat ICT-infran kehityspalvelut sekä tuottavuusratkaisut, jotka koostuvat tiedolla johtamisen työkaluista ja integraatioratkaisuista. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Vantaalla ja Wrocławissa, Puolassa.



– Yrityskaupan myötä vahvistamme asemaa valtakunnallisena IT-kokonaispalvelutoimijana. Liiketoiminnan digitalisoituessa IT-kokonaispalvelujen tarve yrityksissä kasvaa jatkuvasti, Triuvaren toimitusjohtaja Toni Rantanen sanoo. KD-Soft on yli 30 vuotta toiminut IT-yritys, jonka erityisosaamista ovat virtuaalipalvelin-, palomuuri- sekä varmistusratkaisut. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Vaasassa ja Espoossa. – Laajentuminen on osa strategiaamme, johon Triuvare sopi erinomaisesti uudeksi omistajaksi yrityksen koon, palvelutarjonnan ja arvojen puolesta. Uskon, että KD-Softin erityisosaaminen, vahva asema Pohjanmaalla ja asiakkaiden palvelu ruotsin kielellä täydentävät keskeisesti Triuvaren palvelutarjoomaa, KD-Softin toimitusjohtaja Tom Eriksson toteaa.



Yrityskauppojen myötä KD-Softin liiketoiminta sulautuu Triuvareen, jossa tulee työskentelemään yli 50 henkilöä. Yhtiö tarjoaa palveluja valtakunnallisesti, ja sen toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Vaasassa, pääkaupunkiseudulla jaWrocławissa. Yhtiöiden viimeisimpien tilikausien liikevaihto on yhteensä 6 M€.



Yrityskauppa Teamsin välityksellä



Ainutlaatuisen yrityskaupan neuvotteluiden viimeinen vaihe toteutettiin Teams-etäneuvotteluina.Yhtiöiden edustajat ehtivät tavata vain muutaman kerran kasvotusten, kun koronavirus-rajoitusten myötä molemmat yhtiöt siirtyivät etätyöskentelyyn.



– Yrityskauppaa koskevat neuvottelut sujuivat hyvin. Turvallisuus huomioitiin niin koronavirustilanteen kuin tietoturvan näkökulmasta koko neuvottelujen ajan. Kokemuksen perusteella voimme sanoa, että yrityskaupan etäneuvottelut onnistuvat, kun niissä panostetaan avoimuuteen, luottamukseen ja viestien yhdenmukaisuuteen, Rantanen kuvaa. Teamsin välityksellä käytävissä yrityskauppaneuvotteluissa prosessin selkeys on entistä merkittävämmässä roolissa. – Prosessin selkeys tarkoittaa sovittuja aikataulutettuja kohtaamispisteitä. Teamsin välityksellä näitä kohtaamisia pitää olla enemmän. Perinteisellä tavalla kasvotusten voi hyvin neuvotella vaikka koko päivän, mutta koko päivän mittainen Teams-tapaaminen ei tule kysymykseen. Teams-neuvotteluissa toimivat parhaiten lyhyet muutaman tunnin keskustelut, joita järjestetään säännöllisesti pidemmällä ajanjaksolla. Myös selkeä agenda on entistä tärkeämpi, kommentoi Triuvaren hallituksen jäsen Petri Antila Teamsilla käytävien yrityskauppaneuvotteluiden kulkua.

