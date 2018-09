Yritysten älypuhelinten ostokriteerit: säännölliset ja nopeat turva- ja käyttöjärjestelmäpäivitykset ja kattava tuotevalikoima eri hintakategorioissa

HMD Globalin teettämä tutkimus paljastaa, että 95 % länsieurooppalaisten yli 50 henkilöä työllistävien yritysten ostajista arvostaa säännöllisiä ja nopeita turvapäivityksiä, kun he hankkivat uusia älypuhelimia yritystensä henkilöstölle.

Espoo, 4.9.2018 – Mobiliteetti on yksi liiketoiminnan muutosstrategioiden tärkeimmistä rakennuspalikoista. Työn tuottavuutta voidaan lisätä, kun työntekijöille annetaan mobiili pääsy yrityksen sovelluksiin ja pilvipalveluihin. Tästä johtuen älypuhelimista on tullut korvaamaton työväline eri yritysten työntekijöille.

HMD Globalin teettämän tutkimuksen “2018 Business Smartphone Purchase Survey for Western European” mukaan 85 %:lla liikeyrityksistä on BYOD (Bring Your Own Device) -käytäntö, jolloin niiden työntekijät voivat käyttää omia laitteita työssään. Älypuhelinten hankinta on kuitenkin yrityksille tärkeä asia eikä sen monimutkaisuutta pitäisi aliarvioida. Ostovastaavien täytyy ottaa huomioon useita seikkoja, jotta he löytävät työntekijöiden erilaisiin tarpeisiin ja käyttömieltymyksiin tehokkaimmin vastaavat älypuhelimet, samalla kun laitteiden pitää olla linjassa yrityksen tietoturvan kanssa.

Markkinatutkimusyhtiö IDC:n mukaan valtaosa ostajista valitsee Android-laitteet: lähes 80 % kaikista yritysten älypuhelimista on Android-laitteita*, mikä on myös lähellä Androidin globaalia 84 %:n** markkinaosuutta.

Tärkeimmät ostokriteerit

HMD:n tutkimus paljastaa, että tärkeimmät uusien älypuhelinten ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat säännölliset ja nopeat turvapäivitykset, mahdollisuus saada käyttöjärjestelmäpäivityksiä sekä älypuhelinvalmistajan kyky tarjota laaja valikoima yrityspuhelimia.

”Säännölliset ja nopeat turvapäivitykset ja käyttöjärjestelmien päivitykset tekevät puhelimista vastustuskykyisempiä hakkerihyökkäyksille. Tämä tarkoittaa sitä, että kyberpuolustus alkaa heti kun olet tehnyt älypuhelimen ostopäätöksen,” sanoo Andrej Sonkin, liiketoimintajohtaja, Enterprise Business, HMD Global.

”Kaikki uudet Nokia-älypuhelimet Nokia 3.1:stä ylöspäin kuuluvat Android One -perheeseen ja useimmat niistä ovat myös osana Android Enterprise Recommended -ohjelmaa. Kaikkiin Nokia Android One -älypuhelimiin tulee kuukausittaiset turvapäivitykset kolmen vuoden ajaksi, ja käyttöjärjestelmäpäivitykset kahden vuoden ajaksi markkinoille tulopäivästä alkaen”, Sonkin jatkaa.

Isot yritykset arvostavat kattavaa älypuhelinvalikoimaa

Yrityksen koosta riippumatta puhelinten käyttöjärjestelmäpäivitykset ovat yrityksille samantasoinen ostokriteeri. Tutkimus osoittaa kuitenkin suuria eroja yli 500 työntekijän suuryritysten ja alle 200 työntekijän pienyritysten välillä, mitä tulee säännöllisiin ja nopeisiin turvapäivityksiin ja kattavaan valikoimaan yrityslaitteita. Mitä suurempi yritys, sitä tärkeämpänä pidetään säännöllisiä ja nopeita turvapäivityksiä ja sama pätee myös yrityspuhelinten laajaan valikoimaan eri hintakategorioissa.

HMD Global – Nokia-älypuhelinten koti – tarjoaa yhden markkinoiden laajimmista Android Enterprise Recommended -ohjelmaan kuuluvan älypuhelinvalikoiman. Ohjelma kattaa ylemmän hintaluokan Nokia 8 Sirocco- ja Nokia 8 -puhelimet; ylemmän keskihintaluokan Nokia 7 Plus- ja Nokia 6.1 -puhelimet, keskihintaiset Nokia 5.1 3G/32GB -puhelimen; sekä hinta-laatusuhteeltaan erinomaiset Nokia 3.1 3G/32GB -puhelimen. Myös elokuun loppupuolella Intiassa julkaistut uudet laitteet, Nokia 6.1 Plus ja Nokia 5.1. Plus, ovat saaneet Android Enterprise Recommended hyväksynnän.



Tutkimusmenetelmä



Tutkimusyhtiö Lightspeed toteutti HMD Globalin yritysälypuhelinten ostotutkimuksen heinäkuussa 2018 Britanniassa, Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, ja Saksassa. Kaikki tutkimukseen osallistuneet yritysten 500 ostopäätösten tekijää olivat joko täysin vastuussa älypuhelinten ostamisesta tai tekivät ostopäätöksiä yhdessä muiden organisaatiossa työskentelevien henkilöiden kanssa. Tutkimukseen osallistuneet edustivat pienyrityksiä (51-250 työntekijää), keskisuuria yrityksiä (251-500 työntekijää) ja suuryrityksiä (yli 500 työntekijää).

