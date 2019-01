Yritysten maksuviiveet kasvoivat vuoden 2018 kolmanneksella neljänneksellä. Eniten maksuviiveet kasvoivat sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa sekä jäähdytysliiketoiminnassa

Intrum Oy:n toimitusjohtaja Tommi Sova: ”Jokainen virheellinen luottopäätös on turha. Ongelma olisi ratkaistavissa positiivisen maksutiedon lisäämisellä luottorekisteriin jo nykyisen lainsäädännön puitteissa” 12.7.2018 09:45 | Tiedote

Yli sadan kansanedustajan allekirjoittama lakialoite maksuhäiriömerkinnän nopeammaksi poistamiseksi luovutettiin kesäkuussa eduskunnalle. Lakialoitteessa esitetään luottotietolain muuttamista niin, että maksuhäiriömerkinnät poistetaan luottotietorekisteristä aina, kun velka on suoritettu, se on vanhentunut tai velan peruste on poistunut.