Yritysten menestyminen on Helsingin seudun hyvinvoinnin tae

Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtajaksi nimitetty VTM, KTM Markku Lahtinen uskoo Helsingin seudun menestyvän, kun yrityksetkin menestyvät. Vetovoimainen alue kasvattaa yritysten halua investoida Helsingin seudulle.

-On tärkeää vaikuttaa siihen, että kaavoitus ja liikenteen järjestelyt tukevat elinvoimamaista kaupunkikehitystä, varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus ja pidetään huolta suomalaisen koulutus- ja osaamisjärjestelmän ajantasaisuudesta, muistuttaa johtaja Markku Lahtinen.

Hän on vastannut kauppakamarin koulutus- ja työvoima-asioiden vaikuttamistyöstä vuodesta 2008, viimeksi COME (Chamber of Multicultural Enterprises) -projektin johtajana. Aiemmin Lahtinen on toiminut muun muassa viestintäkonsulttina, Skills Finlandin viestintäpäällikkönä, Opetusministeriön koulutus- ja tiedeosaston ylitarkastajana sekä Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan pääsihteerinä.

- Alueen vetovoiman kulmakiviä on myös se, että Helsingin seudulla on tarjolla kasvaville yrityksille innovaatioalustoja, joissa kohtaavat huippuosaajat, korkeakoulut ja kansainväliset verkostot.

Lahtisen sen edeltäjä, vaikuttamistyöstä vastannut Tatu Rauhamäki siirtyy Palvelualojen työnantajat Palta ry:n elinkeinopolitiikasta vastaavaksi johtajaksi.

Lisätietoja:

Johtaja Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari

markku.lahtinen@chamber.fi

p. 050 571 3564