Hämeen kauppakamarin alueella yritysten näkymät ovat edelleen synkät koronaepidemian vaikutuksesta. Tieto selviää kauppakamareiden uusimmasta koronakyselystä. ”Alueemme yritysten odotukset työllisyyden kehittymisestä ovat aavistuksen verran kohentuneet, mutta edelleen tilanne on synkkä. Kaksi kolmasosaa yrityksistä arvioi liikevaihdon putoavan seuraavan kahden kuukauden aikana. Koronaepidemian kiihtymisvaiheessa Euroopan ja koko maailman tilanne heijastuvat yritysten odotuksiin”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeessä vastanneista yrityksistä 65 prosenttia arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana, kun edellisessä syyskuussa tehdyssä kyselyssä osuus oli 52 prosenttia. Yrityksistä 40 prosenttia kertoo henkilöstömäärän vähentyneen koronavirusepidemia aikana, kun syyskuussa osuus oli 46 prosenttia.

Hämeessä yritysten konkurssiriski on nyt 25 prosenttia, kun syyskuussa osuus oli 23 prosenttia. Vastanneista yrityksistä edelleen jopa 90 prosenttia kertoo koronaviruksen vaikuttaneen tai vaikuttavan jatkossakin yritystoimintaan. Lisäksi 74 prosenttia kertoo koronavirusepidemian vaikuttaneen liikevaihtoon negatiivisesti ja seuraavan kahden kuukauden aikana vain 34 prosenttia arvioi liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan.

Yritykset kokevat, että hallitus ei ole onnistunut koronaepidemian aiheuttaman talouskriisin hoidossa.

”Yritysten usko hallituksen koronaepidemian ja talouskriisin hoitamiseen on heikentynyt. Ravintoloiden ja matkustamisen rajoitukset ja koulujen mahdollinen sulkeminen vaikuttavat varmasti kritiikkiin”, Eerikäinen kertoo.

Hämeessä vastanneista yrityksistä jopa 71 prosenttia arvioi hallituksen hoitaneen talouskriisin melko tai erittäin huonosti, kun toukokuun alussa osuus oli 62 prosenttia. Lisäksi yritykset kritisoivat hallituksen koronaepidemian hoitamista, koska nyt 55 prosenttia kokee hallituksen toimenpiteet erittäin tai melko hyvinä, kun vastaava osuus oli toukokuussa 80 prosenttia.

Kauppakamarien kysely tehtiin 8.10.2020. Kyselyyn vastasi 2929 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3., 30.3., 21.4., 4.5., 18.5., 1.6., 23.6. ja 2.9. Hämeen kauppakamarin alueella vastanneita yrityksiä oli 135 ja vastanneista noin 80 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.