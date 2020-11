Yritysten palvelutarpeet esiin (Etelä-Pohjanmaa)

Kuntien ja valtionhallinnon yritysasiantuntijat tekevät yhteistyötä yritysten tilanteen selvittämiseksi Etelä-Pohjanmaalla. Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus ja tarve luoda yhteistä tilannekuvaa nopeasti muuttuvassa kentässä käynnistivät yhteisen selvitystyön. Voimansa yhdistävät Etelä-Pohjanmaan Yrityspalvelukeskuksessa toimivat ELY-keskuksen ja TE-toimiston asiantuntijat ja alueen kuntien elinkeinotoimijat.

Yritysten tilannekuvaa kartoitetaan pääsääntöisesti puhelin ja videoyhteyksin. Yritysasiantuntijoita kiinnostaa erityisesti yritysten työvoima-, kehittämis- ja rahoitustarpeet, jotta yritykset voidaan tarvittaessa ohjata sopivien palveluiden piiriin.

-On selvää, että tarvitsemme maakuntaan lisää sekä investointeja että työpaikkoja, jotta alueen yritykset voivat kasvaa ja menestyä myös tulevaisuudessa, sanoo yrityspalvelupäällikkö Johanna Olsson

-Kuntien kanssa yhdessä tehtävällä kartoituksella etsitään yritysten tarpeita, joihin voimme vastata sujuvasti koko yrityspalveluverkostolla. Samalla tämä hanke on osa EPKE-Etelä-Pohjanmaan selviytymissuunnitelmaa koronakriisistä eteenpäin, Olsson jatkaa.

Vaikka yhteistyötä on tehty aikaisemminkin, on koronakriisin seurauksena tullut poikkeustilanne tiivistänyt yhteistyötä entisestään kunta- ja valtiotoimijoiden kesken. Tästä osoituksena on nyt tehtävän tilanneselvityksen ohella syntyneet alueelliset yrityspalveluverkostot, jotka kokoavat säännöllisesti yhteen seudullisesti yrityksiä palvelevat tahot.

Etelä-Pohjanmaan TE-palveluiden palvelujohtaja Aki Ruotsala näkee, että yhteisestä selvityksestä on hyötyä niin toimintaympäristön kuvaamiseen kuin palvelutarpeiden kartoittamiseenkin, kuitenkin yhteistyö on sinänsä tärkeä asia.

-Yhteistyön merkitys korostuu, kun suhdannetilanne kiristyy, kuten nyt koronan aikana on osittain tapahtunut. Samalla yhdessä kokoontumalla voidaan varmistaa, että ajankohtainen ja tärkeä tieto välittyy kaikille, toteaa Ruotsala. Yhteinen selvitysprojekti lisää varmasti jo edelleen hyvää luottamuksen tasoa ja osoittaa yrityksille, että meillä kaikilla on yhteisenä tavoitteena alueen yritysten menestys.

Selvitys tullaan toteuttamaan pääosin loppuvuoden aikana ja sen painopisteenä on aluksi teollisuuden yritykset johtuen alan merkittävästä osuudesta maakunnan työvoimaan ja vientiin. Tietojen keruun osalta kiinnitetään myös erityistä huomiota asianmukaiseen ja luottamukselliseen yritystietojen käsittelyyn.