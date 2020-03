Yritysten tilanne heikentynyt kahdessa viikossa – nyt tarvitaan lisätukea

Lähes kaksi kolmasosaa kauppakamarien kyselyyn vastanneista liki 3400 yrityksestä aikoo lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitään koko Suomessa. ”Hämeessä kyselyyn vastanneista yrityksistä 32 prosenttia kertoi, että konkurssin riski on kasvanut merkittävästi koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia. Hallituksen ensiarvoisena tehtävänä on turvata niiden yritysten rahoitus, jotka olivat taloudellisesti kunnossa jo ennen poikkeustilannetta”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Tilanne on synkentynyt merkittävästi kahden viikon aikana, jolloin kauppakamarit toteuttivat kyselyn edellisen kerran. Kaksi viikkoa sitten kauppakamareiden tekemässä edellisessä kyselyssä liki puolet yrityksistä vastasi, ettei koronavirus ollut vaikuttanut yrityksen liikevaihtoon negatiivisesti. Nyt vastaava osuus oli enää neljännes ja Hämeessä vastanneiden osuus oli 21 prosenttia.

Hämeen kauppakamarin alueelta vastanneista yrityksistä 43 prosenttia tähän päivään mennessä antanut lomautusvaroituksen tai kutsunut yt-neuvottelut koolle.

Uutena tuloksena kyselystä selviää, että Hämeessä vastanneista yrityksistä 70 prosenttia on jo käyttänyt tai aikoo käyttää hallituksen tarjoamia joustoja. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Mauri Kotamäen mukaan yritysten tarve joustoa antaville toimenpiteille on valtava.

”Lähes puolet yrityksistä aikoo hyödyntää verottajan myöntämiä joustoja tai eläkemaksujen tavallista pidempää maksuaikaa. Business Finlandin kehitysrahoitusta hakee noin kolmasosa vastanneista ja pankin kanssa uutta lainaa tai vanhojen lainojen lyhennysvapaista neuvottelee niin ikään noin kolmannes vastanneista”, Kotamäki sanoo.

Finnvera Oyj:n Kanta- ja Päijät-Hämeen aluejohtaja Juha Ketola kertoo kolmesta nopeutetusta rahoituspäätöksestä, joilla he voivat nopeuttaa eri kokoisten yritysten rahoituspäätöstä pankkia varten. ”Suosittelen yritystä ottamaan ensin yhteyttä omaan pankkiin lyhennysvapaita varten tai rahoituksen varmistamiseksi. Sen jälkeen pankki hakee meiltä takausta yrityksen puolesta aina 150 000 euron rahoitukseen asti. Yli 150 000 euron rahoitustarpeissa yrityksen tulee asioida myös suoraan Finnveran kanssa. Silloinkin on hyvä ensin varmistaa myönteinen lainapäätös omasta pankista ja sen jälkeen täyttää Finnveran takaushakemus Finnveran sähköisessä asioinnissa. Olemme jo lisänneet henkilökuntaamme ja rekrytoimme edelleen lisää sekä keskitämme toimintoja. Noin kolme viikkoa sitten alkoivat yritysten lyhennysvapaapyynnöt lisääntymään ja viime viikolla rahoituspyynnöt. Hakemuksia on tullut neljä kertaa enemmän kuin yleensä”, Ketola toteaa.

ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa on yrittäjä tai yrittäjät mukaan lukien enintään viisi työsuhteessa olevaa henkilöä. ”Tänään on avattu ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.Myös Hämeen ELY-keskukseen on lisätty ja lisätään edelleen resursseja yritysten hakemusten käsittelyyn ja loppuviikosta alkaa niiden käsittely”, kertoo Hämeen ELY-keskuksen ylijohtaja Tommi Muilu.

Hallituksen toimenpiteistä huolimatta yritysten kriisi kärjistyy yhä. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan hallituksen on tehtävä enemmän yritysten ja työllisyyden eli työntekijöiden hyväksi.

“Rahoituksen ja maksujen siirtämisten lisäksi tarvitaan myös suoraa tukea. Valtion tulisi ottaa sairauspoissaolojen kustannukset sekä työnantajien sairausvakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut määräaikaisesti kannettavakseen. Lisäksi pahiten kärsineet alat kuten matkailu- ja ravintola-ala, luovat alat sekä henkilöliikenne tarvitsevat räätälöityä suoraa tukea”, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemi vaatii myös, että verojen maksamisen lykkäämisen tulisi olla korotonta. Lisäksi jo sovittujen työnlainsäädännön joustojen voimassaoloa tulee jatkaa vuoden loppuun asti.

Kysely lähetettiin kaikille kauppakamarien jäsenyrityksille 30.3.2020. Vastauksia oli tullut eilen klo 18 mennessä noin 3400 ja tänään vastausajan päätyttyä klo 14.00 määrä oli koko Suomen osalta 3692, mikä on poikkeuksellisen paljon lyhyestä vastausajasta huolimatta. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta, ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Hämeessä vastanneita yrityksiä oli kyselyn päätyttyä 202 ja Hämeen osalta tulokset on päivitetty kyselyn päätyttyä tänään klo 14.00.