Yritysten verojalanjälki mahdollistaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut

Noin puolet yritystoiminnan synnyttämistä verovirroista liittyy suoraan työnantajana toimimiseen eli työllistämiseen.

“Mitä enemmän Suomessa on yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat, sitä enemmän valtio ja kunnat saavat verotuloja hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi. Yritysten investointiedellytykset Suomessa on turvattava. Kilpailukykyinen ja ennakoitava verotus on siinä tärkeässä asemassa”, toteaa Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Turun kauppakamari selvitti esimerkkinä jäsentensä Detectorin ja Sunborn Sagan yhteiskunnalle jättämän verojalanjäljen tuoreiden, vuoden 2021 tietojen perusteella.

Detectorin verojalanjälki on viisinkertainen sen maksamiin yhteisöveroihin verrattuna

”Meillä vastuullinen toiminta on kaiken keskiössä, ja haluamme tarjota asiakkaille laadukkaita, kestäviä ja pitkän elinkaaren tuotteita, joiden toimivuudesta pidetään säännöllisesti huolta. Koska olemme vastuullinen toimija, kannamme mieluusti oman osamme yhteiskunnan hyvinvointipalvelujen turvaamisesta myös verojen maksun muodossa. Yrityksen verojalanjälki oli vuonna 2021 veroja 34 % liikevaihdosta”, toteaa Detector Oy:n toimitusjohtaja Sami Heinonen.

Detector Oy on Turussa toimiva, vakavarainen pohjoismaiden johtava kaasunvalvontalaitteiden valmistukseen ja niiden ylläpitoon ja huoltoon erikoistunut yritys. Yrityksen kokonaisverojälki oli 0,9 miljoonaa euroa. Yli puolet veroista kertyi arvonlisäveroista. Detector työllisti vuonna 2021 12 henkilöä. Työntekijää kohden yrityksen verojalanjälki oli 75 000 euroa.

”Yrityksemme varmistaa omalla toiminnallaan sekä henkilöiden että tilojen turvallisuutta. Olemme ainoa alan toimija, jolla on sekä tuotteille että palveluille Avainlippu merkkinä siitä, että tuotteet on valmistettu Suomessa ja palvelut ovat kotimaista alkuperää ja työllistävät Suomessa.”

Heinonen on ilolla pannut merkille, että yhä useamman nuoren haave on tänä päivänä yrittäjyys. Myös koulujen opetussuunnitelmissa yrityskasvatus on mukana hyvin varhaisesta vaiheesta asti.

”On hienoa, että saamme maahamme lisää nuoria yrittäjiä ja heidän mukanaan uusia ideoita sekä meille kaikille niin elintärkeää maksupohjaa hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi.”

Sunborn Sagan verojäljessä näkyvät työllistämisen vaikutukset

Sunborn Saga Oy tunnetaan erityisesti kylpylähotellitoiminnan edelläkävijänä ja laadukkaiden ravintolapalveluiden tuottajana. Sunborn Sagan verojalanjälki oli 3,4 miljoonaa euroa vuonna 2021, ja se liittyy vahvasti työllistämiseen, kuten monilla palvelualan yrityksillä.

Yrityksen verojalanjäljessä näkyy koronapandemian vaikutukset. Liiketoiminnan rajoituksien vuoksi palkkakustannukset olivat normaaliaikaa pienemmät, ja korona-ajalta syntyneiden tappioiden vuoksi yritys ei viime vuonna maksanut yhteisöveroa. Toiminnan taas ennallistuessa verojalanjälki tulee todennäköisesti kasvamaan entisestään.

Yritykseen kuuluvat Naantalin Kylpylä ja Ruissalon Kylpylä ravintola- ja kahvilaliiketoimintoineen, Kuntoutuskeskus Ruissalo sekä ravintolat Naantalin Kaivohuone ja Snickari Naantalissa. Yritys työllistää keskimäärin 223 vakituista työntekijää ja sesonkiaikoina noin 100 kausityöntekijää.

Sunborn Sagan toimitusjohtaja Riikka Kuusniemi muistuttaa, että matkailualan yrityksen vaikutus talouteen on huomattavasti verojalanjälkeäkin suurempi.

”Kestävästi toimiva matkailualan yritys työllistää paikallisia toimijoita ja edistää alueen hyvinvointia monella tavalla.”

”Välitöntä hyötyä syntyy matkailijoiden asioinnista alueen yrityksissä. Epäsuoria vaikutuksia tulee muun muassa alihankintaostojen ja työntekijöiden tulonkäytön kautta. Palvelutarjonta on myös paikallisten käytössä ja hyödynnettävissä.”