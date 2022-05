Yritysten viherpesu voi olla vastuullisuuden vastakohta

Antti Isokangas, Jani Niipola, Riku Vassinen:

Viherpesuopas – Miten merkitys muuttuu markkinoinniksi

Julkistamistilaisuus 24.5. klo 17–19 Otavalla, Uudenmaankatu 10, Helsinki

Yhteiskunnassa on viimein havahduttu siihen, että yrityksillä on keskeinen rooli maapallon pelastamisessa. Yrityksiltä odotetaan vastuullisuutta. Vaikka moni yritys pyrkiikin aidosti kestävään toimintaan, suuri osa yritysten vastuullisuus- ja merkityksellisyyspuheesta on viherpesua – liioiteltuja tai jopa valheellisia väittämiä, joiden todenperäisyyttä on vaikea todistaa, mutta jotka saavat yrityksen ja sen tuotteet ja palvelut näyttämään vastuullisemmilta kuin ne todellisuudessa ovat.

Viherpesuopas on terävä kirja siitä, miten viherpesu ilmenee eri toimialoilla sekä yritysten eri toiminnoissa, erityisesti kuluttajamarkkinoinnissa ja työnantajamielikuvan rakentamisessa.

Konkreettisten esimerkkien avulla avataan sitä, miksi vastuullinen liiketoiminta on entistä tärkeämpää ja miksi viherpesu ja sen lukuisat alalajit eivät ole ainoastaan puutteellista vastuullisuutta, vaan vastuullisuuden vastakohta.

”Purpose”-kampanjat eivät useinkaan ole hyvää mainontaa eivätkä ne tee hyvää maailmalle. Kirjoittajat antavat useita esimerkkejä siitä, kuinka yritysten kauniiden sanojen takaa paljastuu tekopyhyyttä, kaksinaamaisuutta ja suoranaista valehtelua. Yritysten käyttämistä pesuohjelmista käsitellään viherpesun lisäksi pinkki-, purppura-, sateenkaari-, ruskea- ja valveutuneisuuspesut.

Kirjassa nostetaan esille samalla myös positiivisia esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat rakentaneet liiketoimintansa menestyksekkäästi aidon merkityksellisyyden ja vastuullisuuden pohjalle. Kannattava liiketoiminta ja maailman parantaminen eivät ole toisensa poissulkevia asioita.

Kuluttajan on vaikea erottaa merkityksellinen vastuullisuusviestintä markkinointilähtöisestä hyvepuheesta. Kirjaa ei ole tarkoitettu vastuullisuuden syväosaajille, vaan uteliaalle kansalaiselle ja kuluttajalle. Se on herätys suhtautua kriittisesti hyveviestintään, ja samalla se kokoaa yritysten päättäjille kartan viherpesun vältettävissä olevista karikoista.

Antti Isokangas on strategia- ja vastuullisuusviestintään erikoistunut konsultti. Hän on työskennellyt Kotipizza Groupin viestintä- ja vastuullisuusjohtajana, viestintäalan yrittäjänä sekä vapaana toimittajana ja useiden lehtien päätoimittajana. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

Jani Niipola on tietokirjailija, konsulttitoimisto Mellakka Advisorin toimitusjohtaja ja viestinnän asiantuntija. Hän on toiminut myös taloustoimittajana. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri estetiikan laitokselta. Niipolan intohimoaihe on vastuullisuus muotiteollisuudessa.

Riku Vassinen on toiminut 18 vuotta markkinointialalla kolmella eri mantereella isoissa kansainvälisissä mainosketjuissa (TBWA, R/GA, JWT, Ogilvy). Viimeiset 10 vuotta hän on viettänyt Singaporessa ja Keniassa johtaen luovia tiimejä tunnetuille brändeille (mm. Diageo, Coca-Cola, Google, Netflix, Unilever). Vassinen on juuri palannut Suomeen Hasan & Partnersin toimitusjohtajaksi.

Tervetuloa kirjan julkistamistilaisuuteen tiistaina 24.5. klo 17–19 Otavalla!

Uudenmaankatu 10, Helsinki

Ilmoittautumiset: hanna-leena.soisalo@otava.fi

Lisätiedot, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: hanna-leena.soisalo@otava.fi