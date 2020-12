YRITYSVASTUU 2.0 – Johtamisen uusi normaali

Jaa

Miksi vastuullisuus on juuri nyt kaikkien agendalla? Mikä on muuttunut yritysvastuussa viimeisen kolmen vuoden aikana? Mitä uutta organisaatioiden tulee tiedostaa yritysvastuusta, kun maailma muuttuu? Tervetuloa Yritysvastuu 2.0 -kirjan julkistamistilaisuuteen kuulemaan, kun Terhi Koipijärvi ja Sari Kuvaja, kaksi yritysvastuun konkaria kertovat, miksi vastuullisuus juuri nyt on kaikkien yritysten agendalla. Tilaisuudessa kuulet, mitä asioita vastuullisuustyön johtamisessa ja organisoinnissa on syytä ottaa huomioon.

Yritysten rooli yhteiskunnassa on muuttumassa. Taloudellinen tulos on liian kapea mittari yrityksen menestyksen mittaamiselle: yrityksiä arvioidaan myös niiden yhteiskunnalle ja sidosryhmille tuottamien myönteisten ja kielteisten vaikutusten perusteella. Tilaisuudessa kirjan kirjoittavat kuvaavat myös niitä asioita, jotka ovat nousseet osaksi yritysten vastuullisuustyötä kirjan ensimmäisen painoksen julkistamisen jälkeen. Näitä ovat esimerkiksi yritysten ilmastoherääminen, sijoittajien entistä aktiivisempi rooli yritysvastuun kirittäjinä, vastuullinen brändi sekä yritysaktivismi. Tilaisuus ja kirja on tarkoitettu erityisesti yritysvastuun johtotehtävissä toimiville, mutta myös toimitusjohtajille, viestintä- ja brändijohtajille, lakijohtajille sekä hallitusammattilaisille. Teos sopii myös alan opiskelijoille. Lisäksi kirjassa on vinkkejä pk-yritysten tarpeisiin. Kirjan kirjoittajat Terhi Koipijärvi ja Sari Kuvaja ovat työskennelleet yritysvastuukysymysten parissa 1990-luvulta lähtien: Koipijärvi metsäalan asiantuntija- ja johtotehtävissä, Kuvaja vastuullisuuspalvelujen johtajana, ympäristöaktivistina, konsulttina ja kirjoittajana. Tervetuloa Yritysvastuu 2.0 -kirjan julkistamistilaisuuteen ma 18.1. klo 14.00–15.30 kauppakamarille Koulutustila Metropoliin (Kalevankatu 12, 2. krs). Ilmoittautuminen kustannus@helsinki.chamber.fi Voit ilmoittautua myös mukaan seuraamaan tilaisuutta striiminä. Lisätiedot: kirjasta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/yritysvastuu-2-0-johtamisen-uusi-normaali.html ja julkistamistilaisuudesta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/yritysvastuu-2-0-kirjan-julkistamistilaisuus-18-1-2021.html

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa

Linkit