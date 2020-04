YritysVihti suuntaa toimintansa ja resurssinsa yritysten akuuttiin kriisiapuun

Covid-19 -viruksen aiheuttama kriisitilanne on vaikuttanut voimakkaasti yrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kautta Suomen ja erityisesti pienyritysten avuntarve on kasvanut rajusti viime viikkojen aikana. YritysVihti ry:n toiminnan ydinajatus on auttaa pienyrityksiä koko elinkaaren ajan ja haluamme nyt vastata yrittäjien hätähuutoon. Olemme avanneet yhteistyössä Vihdin kunnan kanssa kriisitukipalvelun, ja keskitämme huhtikuun ajan voimavaramme ja osaamisemme toimivien yritysten neuvontaan näiden vaikeiden aikojen yli. ”Poikkeukselliset ajat vaativat nyt poikkeuksellisia toimia! Olisi suurta haaskausta, jos nyt menetettäisiin auttamisen puutteesta elinkelpoisia ja hyvin toimivia yrityksiä. Pienille yrityksille suunnattu kriisiapu, on akuutin avun lisäksi myös investointi tulevaan, sillä kriisin jälkeen talouden elpyminen tarvitsee entistä enemmän yrittäjiä ja toimivaa pk – yrityssektoria”, korostaa Pertti Salovaara, YritysVihti ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Kuvassa vasemmalta oikealle YritysVihti ry:n perustajajäsenet: Toiminnanjohtaja Antti Leijala, Hallituksen puheenjohtaja Pertti Salovaara, Luova markkinointijohtaja ja koulutuspäällikkö Sanya Saarinen ja yritysneuvoja Juha Räty. Kuvasta puuttuu perustajajäsen Tanja Kärki. Kuva: Antti Hannuniemi

Neuvontaa rahoitus -ja yritystukihakemuksiin ­– ohjausta toiminnan kehittämiseen YritysVihdin laaja asiantuntijaverkosto tarjoaa yrittäjille apua nyt rahoituksen ja tukien hakemiseen sekä myynnin kasvattamiseen, toiminnan uudelleensuunnitteluun ja kriisin yli selviytymiseen. Tukea on saatavilla seuraavasti: 1) Ensiapupaketti digitaalisessa muodossa kaikille avun tarvitsijoille. Julkaistu ma 6.4. ja materiaalia päivitetään jatkuvasti. 2) Kriisineuvonta (1 h), josta vastaa yritysneuvoja Juha Räty. Ajanvaraukset kriisipalvelun www-sivuilta. 3) Asiantuntijan neuvonta (1 h) yrityksen tarpeen mukaan. Etsimme parhaan asiantuntijan vastaamaan kyseisen yrityksen akuuteimpaan ongelmaan. Kaikki palvelut ovat vihtiläisille yrityksille maksuttomia ja suunnattu kaikille yhtiömuodoille, mukaan lukien toiminimiyrittäjät. Digitaalinen sisältö on saatavilla kaikille yrittäjille. Ajanvarauksia on rajoitettu määrä, joten neuvontaa hakevan on hyvä toimia nopeasti. Kriisituen osoite: https://www.yritysvihti.fi/kriisitukipalvelu-yrityksille/ "Tällä kriisipalvelulla vastaamme haasteeseen pienyrittäjien auttamiseksi, ja on hienoa, että saimme järjestettyä Vihdin kunnan rahoituksen huhtikuun ajaksi. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että suuryritysten YT-neuvottelujen kautta yhä useampi miettii oman yrityksen perustamista. YritysVihdillä on kyky, resurssit ja osaaminen hoitaa sekä kriisiapu että aloittavien neuvonta, mutta yhdistyksemme toimii puhtaasti pienyrittäjien varassa. Autetaan toinen toisiamme, mutta yhteiskunnan tai muiden sponsorien suunnasta on saatava reilusti lisää rahoitusta mikä tuo jatkuvuutta toiminnalle. Tämä episodi tulee jatkumaan vielä useita kuukausia", kommentoi Antti Leijala, YritysVihti ry:n toiminnanjohtaja. Nykytilanteessa tarvitaan muutosta ja siksi YritysVihti ry keskittyy myös digipalveluiden kehittämiseen ja tiedon jakoon innovatiivisesti ja digitaalisuutta hyödyntäen. "Asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttui ratkaisevasti nykytilanteen myötä ja kaikki siirtyi hetkessä verkkoon. Pienyrittäjien omien digitaitojen tukeminen mahdollistaa liiketoiminnan jatkamisen verkossa. Se on myös tilaisuus uusien, skaalautuvien palveluiden luomiseen digityökaluilla, esimerkiksi verkkokurssien muodossa. Meillä on paljon digiosaamista ja koulutamme yrittäjiä etäyhteyksiä hyödyntäen asiantuntijoidemme johdolla esimerkiksi myyntiin, markkinointiin, hyvinvointiin ja talouden hallintaan liittyvissä asioissa. Näistä taidoista on paljon hyötyä pienyrittäjille nykytilanteessa ja myös tulevaisuudessa!" YritysVihti ry:n koulutuspäällikkö Sanya Saarinen kertoo.



YritysVihti on tehnyt pitkään työtä auttaakseen paikallisia pienyrittäjiä. Jo nyt yritysneuvonnassa on tullut esiin selkeä muutostarve: apua tarvitsevat lukuisat eri alojen yrittäjät.



"Yritysneuvojana olen huomannut, että pienyrittäjät kaipaavat tukea moniin erilaisiin haasteisiin. Toimivilla yrityksillä juuri nyt korostuu yllättävä asiakaskato ja taloudellinen epävarmuus eli tarve on suuri rahoitusneuvonnalle, talouden organisoinnille sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiselle erikoistilanteessa." yritysneuvoja Juha Räty sanoo. Lisätietoja: Antti Leijala, toiminnanjohtaja, antti.leijala@yritysvihti.fi, p. +358 (0)40 039 8985 Juha Räty, yritysneuvoja, juha.raty@yritysvihti.fi, p. +358 (0)44 500 5004

