Ysärinostalgiaa, ystävyyttä ja unelmien tavoittelua – Lähes vuoden New York Timesin bestsellerlistalla viettänyt ilmiöromaani pian suomeksi

Lapsuudenystävät Sam ja Sadie kohtaavat uudelleen opiskelijoina 1990-luvulla. He alkavat yhdessä luoda täydellisiä maailmoja sen epätäydellisen rinnalle, jossa joutuvat elämään. Yllättäen heidän kehittämästään tietokonepelistä tulee megahitti. Silloin mikään ei suojele heitä kyltymättömältä kunnianhimolta, menestyksen varjopuolilta ja katkerilta pettymyksiltä.

”Vangitseva, vetävä ja valloittava.” –Pajtim Statovci

Gabrielle Zevinin teoksia on käännetty 39 kielelle. Huomenna, huomenna ja huomenna on hänen kymmenes romaaninsa. Myös Zevinin aiempi romaani Tuulisen saaren kirjakauppias oli New York Timesin bestsellerlistalla kuukausia, ja se nousi mm. International Dublin Literary Award -palkinnon ehdokkaaksi. Kirjasta on sovitettu samanniminen elokuva, jonka on käsikirjoittanut Zevin itse. Zevin on kirjoittanut myös lastenkirjoja. Hän on valmistunut Harvardin yliopistosta ja asuu Los Angelesissa. www.gabriellezevin.com

Gabrielle Zevin: Huomenna, huomenna ja huomenna

alkuteos Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow

suomentanut Taina Helkamo

476 sivua