Ysitien uudesta tievalaistuksesta kolmannes odottaa sähköliittymän kytkentää

Perusväylänpidon tasokorotuksesta osa rahoituksesta suunnattiin investointeihin ja tällä rahoituksella on täydennetty tievalaistusta Turun sisääntuloväylillä. Uutta valaistusta on rakennettu valtatielle 9 välille Moisio – maantie 204 ja Kustavintielle (mt 192) välille Somersoja – Mietoinen. Valaistusten rakentamistyöt käynnistyivät toukokuussa ja työt ovat saatu lähes valmiiksi. Kustavintien valaistus on jo toiminnassa, mutta viimeistelytyöt jatkuvat vielä marraskuun loppuun. Ysitien valaistuksesta Turku Energian verkossa olevat uudet tievalaistuskeskukset Moisiossa ja Jäkärlässä ovat jo toiminnassa. Sen sijaan Rauhankylän eritasoliittymässä oleva tievalaistuskeskus odottaa sähkön kytkemistä. ELY-keskus ja hankkeen urakoitsija eivät ole saaneet jakeluverkonhaltijalta Carunalta vahvistusta, milloin sähköliittymä kytketään.

Kustavintien tievalaistus on toteutettu puupylväillä, ilmajohdolla ja LED-valaisimilla. Valaistusta on rakennettu yhteensä n. 14 km matkalle. Valaisinpylväät on asennettu n. 2 metrin päähän päällysteen reunasta tien luiskaan. Hankkeen yhteydessä Kustavintiellä on uusittu myös nykyiset suurpainenatrium-valaisimet LED-valaisimiksi välillä vt 8 – Mietoinen. Kustavintien valaistus on jo toiminnassa, mutta viimeistelytöitä ja valaisimien vaihtoa tehdään marraskuun loppuun asti.

Valtatien 9 tievalaistus on toteutettu moottoritien välikaistalle metallipylväillä, maakaapelilla ja LED-valaisimilla. Tievalaistusta on rakennettu yhteensä 10,4 km välille lentokentän eritasoliittymä – Liedon eritasoliittymä sekä moottoritien rampeille. Ysitien valaistuksesta Turku Energian verkossa olevat uudet tievalaistuskeskukset Moisiossa ja Jäkärlässä on jo toiminnassa. Sen sijaan Rauhankylän eritasoliittymässä oleva tievalaistuskeskus odottaa sähkön kytkemistä. ELY-keskus ja hankkeen urakoitsija eivät ole saaneet jakeluverkonhaltijalta Carunalta vahvistusta, milloin sähköliittymän kytkentä toteutetaan. Valaistus sytytetään heti, kun vain sähköliittymä kytketään. Urakoitsija tekee vielä hankkeessa viimeistelytöitä marraskuun loppuun asti. Urakan aikataulun mukaan hankkeen pitäisi valmistua kokonaisuudessaan marraskuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä ei ole varmuutta, saadaanko koko tievalaistus käyttöön aikataulun puitteissa. Tienkäyttäjät odottavat jo malttamattomina valojen syttymistä ja asiasta on tullut paljon kyselyjä. ELY-keskus ja urakoitsija eivät pysty tällä hetkellä vastaamaan, milloin loput valoista saadaan käyttöön.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö, Kyösti Reinikka, p. 050 3511 527 tai etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi