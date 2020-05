YTK haluaa omistaa Katri Ylanderin tulkitseman kappaleen kiitokseksi kaikille Suomen hiljaisille puurtajille

Maaliskuussa YTK:ssa alettiin valmistautua kevään mittaan valtavaksi kasvavaan työmäärään. YTK:n hallitus pohti paljon sitä, miten hakemusruuhkasta selviytyminen edellyttää jokaiselta YTKlaiselta venymistä, jaksamista ja väsymätöntä puurtamista. Tänä poikkeuskeväänä valtava joukko ihmisiä puurtaa yhteisen hyvän eteen – ei vain Loimaalla vaan läpi Suomen.

YTK:n hallituksen varapuheenjohtaja Mikko-Pekka Hanski lähti tuumasta toimeen ja valitsi kannustuskeinoksi musiikin. Hän halusi luoda kappaleen, joka toisi lämpöä ja voimaa sekä kertoisi siitä arvostuksesta, mitä tällainen hiljainen työ ansaitsee.

Hanski sai ideansa toteuttajiksi joukon eturivin muusikoita. Antti Kleemola sävelsi melodian, Annika Tello sanoitti koskettavat sanat ja Sampo Haapaniemi tuotti biisin. Kappaleen herkän tulkinnan takana on Katri Ylander.

Kuva oli täysi yllätys YTK:n työntekijöille ja he saivat sen kuultavakseen toukokuun alkupäivinä.

Mikko-Pekka Hanski kertoo, että kappaleen vastaanotto jännitti valtavasti. ”Tämä oli itselleni kovin tärkeä projekti. Olen seurannut jo jonkin aikaa YTK:n henkilöstön omistautumista ja ahkeruutta ja tuntui velvollisuudelta osallistua edes jollain tavalla talkoisiin. Olen todella onnellinen, jos biisi koskettaa myös muita, joiden on vain jaksettava. Kiitosta nämä henkilöt saavat valitettavan harvoin.”

Hyvä kiertoon

YTK:lla biisi on aiheuttanut herkistymistä ja tyytyväisyyttä. ”Se jää soimaan päähän ja yhtäkkiä oikein yllättyy, kun tajuaa, että sehän kertoo mun työstä”, toteaa henkilöstön edustaja Anne Åkerblom.

YTK:n henkilöstö on nauttinut kappaleesta ja kokee, että sen ei tarvitse jäädä vain pienen piirin kannustukseksi. ”Haluaisimme että kaunis Kuva ilahduttaisi kaikkia niitä puurtajia, joiden voimilla tätäkin kriisiä ratkotaan. Toivomme, että kappaleesta jokainen arvokasta auttamistyötä tekevä saisi vähän voimaa. Tiedämme, että hiljaisellakin työllä on paljon arvostajia. Siitä Kuva on hyvä muistutus”, kertoo Åkerblom.

Kuva-kappaleen voi kuka tahansa jakaa Youtubesta ja omistaa sen somessa kaikille hiljaisille puurtajille, joiden työstä haluaa kiittää. Aihetunnisteet: #kuvameistä #hiljaisetpuurtajat

Kuva-kappale Soundcloud-palvelussa