YTK on nostanut valmiustasoaan koronaviruksen vuoksi

Yleinen työttömyyskassa YTK hoitaa Suomessa noin joka viidennen palkansaajan työttömyysturvan. YTK on tunnistanut riskienhallinnassa koronaviruksen aiheeksi, jonka myötä olemme nostaneet valmiustasoamme ja alkaneet toteuttaa tehtäviä, joilla turvaamme ydintoimintomme sujumisen myös poikkeusolosuhteissa.

YTK on maksanut tänä vuonna tammi-helmikuussa noin 105 miljoonaa euroa työttömyyskorvauksia. Maksamistyö on hyvin henkilösidonnaista ja edellyttää asiantuntemusta työttömyysturvalainsäädännöstä.

”Suomessa nyt todetut tautitapaukset ja viruksen leviämisvauhti ovat nostaneet riskejä, joten olemme ottaneet käyttöön kaikkia käsittelijöitämme ja asiakaspalveluamme koskevan laajennetun etätyömahdollisuuden. Aiemmat läsnäolovelvoitteet on purettu ja jokaisella on oikeus ja mahdollisuus tehdä työtä kotoa käsin”, toteaa YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

”Päivärahojen maksamisen sujumisen lisäksi kriittinen rooli on OmaYTK-verkkopalvelulla, jonka kautta lähes kaikki hakemukset tulevat. Verkkopalveluiden toimivuus on siis toinen kriittinen piste palvelussamme”, tarkentaa kehitysjohtaja ja valmiusryhmän päällikkö Seppo Turunen.

On myös päätetty sulkea YTK:n asiakaspalvelupiste Loimaalla ensi maanantaista alkaen. Asiakaspalvelu palvelee normaalisti puhelimitse, OmaYTK:ssa ja chatissä. Henkilökohtaisen tapaamisen ajan voi varata tarvittaessa puhelimitse.

Talouden heikentyminen vaikuttaa työttömyysturvan maksamiseen

Talouden heikentyminen tulee lisäämään työttömyyttä ennakoitua enemmän.

”Vakavaraisuutemme on hyvällä tasolla, tasoitusrahastomme on vahva ja sijoitusstrategiamme maltillinen. Emme siis näe suurimpana uhkakuvana taloudellisia riskejä. Suurin riski on henkilökuntamme riittävyys tilanteessa, jossa lomautuksia alkaa tulla nopeasti ja työttömyys kasvaa merkittävästi”, talousjohtaja Antti Jokinen toteaa.

YTK on jo käynnistänyt rekrytointisuunnitelmat henkilöstöresurssien turvaamiseksi myös loppuvuonna.

”Alkuvuonna on tullut jo hieman ennakoitua enemmän päivärahahakemuksia, joten käsittelyä odottavia hakemuksia on jo jonossa. Lisäksi isohko tulorekisteri-hanke on vasta saatu jalkautettua järjestelmiimme, ja tulossa olevat kehitystehtävät käyttävät henkilöstöltä aikaa. Siksi haluamme tehdä nyt kaikkemme, jotta työttömyysturvasta ei tule ihmisten taloudellisen tilanteen pullonkaulaa loppuvuonna”, Alamäki sanoo.

YTK julkaissut lomautetuille ohjeistuksen

YTK on julkaissut verkkosivuillaan ja jäsenistölleen ohjeen, miten toimia tilanteessa, jossa on tullut lomautetuksi.

”Haluamme tässäkin tilanteessa olla jäsenillemme mahdollisimman mutkaton ja välittävä kumppani. Jokainen on nyt epävarmuuden tilassa ja käännettä parempaan odotetaan kiivaasti. Me-henkeä ja inspiroitumista pidämme yllä kehittelemällä mm. etätyöhön positiivisia ideoita”, Alamäki lisää.