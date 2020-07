YTK tutki: Erityisesti nuoret heräsivät ansioturvan tarpeeseen koronan aikana

Koronakevät sai aikaan piikin paitsi päivärahahakemuksissa myös Suomen suurimman työttömyyskassan YTK:n jäsenten määrässä. YTK:hon liittyi tammi-toukokuussa 2020 noin 50 000 jäsentä, kun viime vuonna vastaavaan aikaan liittyneitä oli noin 25 000. Kassan jäsenmäärä on nyt noin 470 000, joten jäsenet edustavat noin 22 % suomalaisista palkansaajista.

Tulevaisuutensa turvaamiseen ansioturvalla havahtuivat erityisesti nuoret. Alkuvuonna YTK:hon liittyneistä yli puolet, eli lähes 27 000 oli alle 35-vuotiaita. Määrä on yli kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna. Naisten ja 25–34-vuotiaiden määrä liittyneissä kasvoi eniten suhteessa vuoteen 2019.

Työelämän muutos ja epävarmuus tärkein syy liittyä

YTK kysyi tammi-huhtikuussa liittyneiden ajatuksia kyselyllä huhtikuussa (vastaajia 2230). Yksi merkittävimmistä syistä kassaan liittymiselle oli koronan aiheuttama epävarmuus työmarkkinoilla.

“Maailma ja työmarkkinat ovat myllerryksessä, mikä näkyy odotetusti myös jäsentemme kokemassa epävarmuudessa ja siinä, että näin monet havahtuivat kriisin myötä vakuuttamaan toimentulonsa. YTK on monelle synonyymi ansioturvalle, joten kun hätä on suurin mekin olemme ensimmäisenä mielessä”, kertoo YTK:n asiakkuus- ja viestintäjohtaja Ilona Kangas.

Jäsenet kuvasivat tuntemuksiaan ja syitä liittymiselle esimerkiksi näin:

”Yleinen maailmantilanne. Epävarmuus ja epätietoisuus. Koronatilanteen aiheuttama yleinen epävarmuus työmarkkinoilla havahdutti.”

”Lomautus. Vaikka tiesin, etten ehdi tämän lomautuksen aikana saamaan rahaa, kassan jäsenyydestä voi olla hyötyä tulevaisuudessa.”

”Korona avasi silmät, että vakavarainenkin yritys voi joutua lomauttamaan.”

Uudet tulijat ensimmäistä kertaa kassan jäseniä

Liittyneiden joukossa on aiempaa enemmän aivan uusia kassajäseniä. Tänä vuonna jopa 85 prosenttia YTK:hon liittyneistä tuli jäseneksi ilman aiempaa kassajäsenyyttä, vuonna 2019 vastaava osuus oli noin 70 prosenttia. “Oletus on, että nuorten suuri osuus uusissa jäsenissämme kertoo siitä, että he ovat työmarkkinoille hiljattain tulleita ja havahtuivat nyt hoitamaan myös ansioturvansa kuntoon”, Kangas sanoo.

Monelle syy liittyä jäseneksi on tullut kaverilta tai perheenjäseneltä kautta. “Edullista, ihmisläheistä ja toisaalta kenelle tahansa palkansaajalle sopivaa palveluamme on helppo suositella.”

“Korona osoitti karulla tavalla, että työelämässä voi tapahtua paljon sellaista, johon ei itse voi vaikuttaa. Suomessa on upea järjestelmä, jota jokaisen kannattaa hyödyntää ansioidensa turvaamiseksi myös työelämän käänteissä”, Kangas kannustaa.

Koronan vaikutukset näkyivät YTK:n kyselyssä myös siten, että nuorten lisäksi YTK:hon liittyi aikaisempaa enemmän naisia ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita. Myös majoitus- ja ravintola-ala, palveluala ja teollisuuden alat korostuvat uusissa jäsenissä.