YTKbarometri: Marraskuussa YTK:lla työttömiä vähemmän kuin vuotta aiemmin

Yleinen työttömyyskassa YTK on noin 440 000 palkansaajien työttömyyskassa. YTK:n jäsenet edustavat viidesosaa kaikista suomalaisista palkansaajista. YTK onkin Suomen suurin työttömyyskassa. Yli 140 henkilöä työllistävä YTK on perustettu Loimaalla ja siellä on edelleen sen suurin toimipiste. Palvelemme verkkopalvelumme kautta valtakunnallisesti ja henkilökohtaisesti toimipisteessämme Loimaalla.

