YTKbarometri: Työttömyys on karannut korkealle, mutta toivo paremmasta viriää

YTKbarometri: Lähiviikot näyttävät, tuleeko työttömyyskeväästä torjuntavoitto vai syvä sukellus 28.1.2021 23:00:00 EET | Tiedote

Suomen talous makaa edelleen koronakuopassa, ja lähikuukausien tilanne on kysymysmerkki. Vuodesta 2021 uhkaa tulla pahin työttömyysvuosi sitten 1990-luvun laman. Olennaista työttömyyden kehityksen kannalta on, vältytäänkö keväällä uusilta lisärajoituksilta. Työttömyys on syvintä niissä maakunnissa, joissa koronatilanne on suhteellisen hyvä.