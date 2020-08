YTKbarometri: Työttömyys pysynyt heinäkuussa korkealla, lomautetut työllistymässä

Koronan vaikutukset Suomen talous- ja työllisyystilanteeseen näkyvät erityisesti korkealle kohonneena työttömyytenä ja laajoina lomautuksina. Yleinen työttömyyskassa YTK:n tilastojen mukaan päivärahahakemusten määrät ovat laskussa ja lomautukset vähenemässä, mutta työttömyys on edelleen korkealla.

YTK:n jäsenten työttömyysaste oli heinäkuun lopulla 14,5 %. Viime vuoden elokuussa jäsenistön työttömyysaste oli 7,1 %. Viime helmikuussa ennen koronan vaikutusta työttömyysaste oli 8,2 %. Huhtikuussa YTK arvioi, että jäsenistön työttömyysaste nousee ennätyksellisesti yli 15 prosenttiin. Tämä on kesän aikana toteutunut.

– Perinteisesti heinäkuu on hiljainen lomakuukausi, mutta tänä vuonna käsittelimme sen aikana yli 100 000 hakemusta ja maksoimme yli 100 miljoonaa euroa korvauksina hakijoille, YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki kertoo. Tämän vuoden heinäkuussa YTK maksoi korvauksia yli 63 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2019 heinäkuussa, jolloin maksettiin noin 40 miljoonaa euroa. Saajien määrä kasvoi 109 prosentilla viime vuoden heinäkuuhun nähden.

Hakemusten määrät edelleen suuria,

mutta vähenemässä

Heinäkuussa YTK sai työttömien ensihakemuksia 2 742 kpl eli noin kolmanneksen vähemmän kuin kesäkuussa (3 875 kpl). Lomautettujen ensihakemuksia sen sijaan tuli heinäkuussa huomattavasti vähemmän (4 711 kpl) kuin kesäkuussa (8 016 kpl). Jatkohakemuksia tuli heinäkuussa yhteensä 62 969 kpl ja kesäkuussa 75 294, joten jatkohakemusten määrä laski kesän mittaan yli 16 prosenttia.

Tilastokuvaajasta on nähtävissä, että alkaneiden lomautusten perusteella on maksettu yhä harvemmalle korvauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että uusien alkavien lomautuksien määrä on laskenut. Samalla myös lomautettujen jatkohakemusten perusteella myönnettyjen korvausten lukumäärä on laskenut kesä- ja heinäkuun aikana, mikä viittaa siihen, että lomautetut ovat palanneet töihin. YTK:ssa kehitys näyttää jatkuvan hyvänä myös elokuussa.



Tästä on kyse: