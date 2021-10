YTKBarometri: Työttömyys yhä laskussa, painottuu vahvasti yli 56-vuotiaisiin

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli syyskuussa 7,3 %. Elokuussa luku oli 8,3 %, eli työttömyys on laskenut 12 %.



Vuosi sitten YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli paljon nykyistä suurempi, 9,6 %.



”Viime syksyn luvuista on tultu reippaasti alas. Lomautusten loppuminen selittää edelleen pääosan tilanteen paranemisesta. Toisaalta myös kokoaikainen työttömyys on laskussa. Työvoimapula vetää tekijöitä töihin kohtaanto-ongelmasta huolimatta”, sanoo YTK:n vt. toimitusjohtaja Paula Virri.





Nuorten ja yli 56-vuotiaiden työttömyys eri maailmasta

Kaikissa ikäryhmissä ja molemmissa sukupuolissa työttömyysluvut ovat pienentyneet elokuusta syyskuuhun. Sukupuolten ja etenkin ikäryhmien väliin piirtyy silti hyvin selkeitä eroja.

Syyskuussa työttömyysasteet ikäryhmän ja sukupuolen mukaan olivat seuraavat:

miehet naiset Yli 56-vuotiaat 14,07 % 14,40 % 31–55-vuotiaat 5,75 % 6,94 % 17–30-vuotiaat 4,82 % 5,57 %

Luvut ovat jäsenmäärällä painotettuja.



”Työttömyys painottuu hyvin selvästi yli 56-vuotiaisiin. Nuorten osalta määrät ovat jo hyvinkin pieniä. Kaikissa ikäryhmissä naiset ovat miehiä enemmän työttöminä. Työttömyyden lasku ei siis ole tapahtunut tasaisesti, vaan etenkin vanhemmat ikäluokat ovat jääneet heikompaan asemaan”, Paula Virri sanoo.





Syyskuun päivärahapotti vuoden pienin

YTK:lla oli syyskuussa maksettuja etuuspäiviä toistaiseksi vähiten, kun tarkastellaan koko vuotta kuukausittain. Päivärahaa maksettiin myös vähemmälle määrälle ihmisiä kuin minään muuna kuukautena tänä vuonna (41 965).

Myös maksettu bruttosumma oli pienin koko vuonna. Ero toiseksi matalimpaan kuukauteen (heinäkuu) on jopa 5,6 miljoonaa.

”Myös kappalemääräisesti maksuja suoritettiin syyskuussa kuluvan vuoden vähiten. Onkin mielenkiintoista nähdä, jatkuuko hyvä työllisyyskehitys yhä vai lähteekö työllisyys kohoamaan loppuvuotta kohti tyypillistä kausivaihtelua noudattaen”, Paula Virri pohtii.