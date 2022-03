YTKBarometri: Työttömyyttä lähes kolmannes vuodentakaista vähemmän

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenistön työttömyys oli helmikuussa 7,7 %. Työttömyysaste oli tammikuussa 7,2 %, joten työttömyys kasvoi 0,5 prosenttiyksikköä.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömyyttä on lähes kolmanneksen vähemmän. Helmikuussa 2021 YTK:n työttömyysaste oli 10,9 %. Tästä on tultu alas 3,2 prosenttiyksikköä.

“Viime vuoteen verrattuna työttömyys on matalalla tasolla. Työttömyys on nyt samaa luokkaa kuin alkuvuodesta 2020 ennen koronakriisin talousvaikutuksia. On huomattava, että helmikuun työttömyysluvuissa Ukrainan sota ei vielä näy”, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Työttömyys on ollut loivassa nousussa viime marraskuusta saakka. Lokakuussa 2021 YTK:n työttömyysaste käväisi 6,5 prosentissa, mikä oli alin luku vuoden 2019 jälkeen. Lokakuun jälkeen työttömyys on noussut hiljalleen reilun prosenttiyksikön verran.

“Kyse on ainakin tässä kohtaa normaalista kausivaihtelusta. Sodan ja pakotteiden talousvaikutusten laajuus tulee näkymään työttömyydessä vasta lähikuukausina”, Auli Hänninen toteaa.

Työttömyyden kasvu kokonaan alle 56-vuotiaista

Maakunnista Satakunnan työttömyys kasvoi YTK:n jäsenistön parissa eniten: tammikuun 8,5 %:sta helmikuun 9,6 %:n. Nousua oli siis 1,1 prosenttiyksikköä.

Uudenmaan työttömyys kasvoi vain lievästi, 0,4 prosenttiyksikköä.

Kainuun, Pohjanmaan ja Ahvenanmaan työttömyysluvut pysyivät tammi-helmikuussa ennallaan.

Lapin työttömyys jatkoi puolestaan loivaa laskuaan, päätyen nyt 9,8 %:n.

Työttömyyden kasvu tuli kokonaan alle 56-vuotiaiden työttömyydestä. 56 – 68-vuotiaiden työttömyysaste pysyi ennallaan 14,2 %:ssa.

Päivärahoja maksuun yli 4,5 miljoonaa euroa edelliskuuta enemmän

YTK maksoi helmikuussa etuuksia yhteensä 64 300 413 euroa. Tammikuussa vastaava summa 59 626 081 euroa. Maksettujen päivärahojen määrä nousi siis tammikuusta helmikuulle yli 4,5 miljoonaa euroa.

Suomen suurimpana työttömyyskassana YTK maksaa noin kolmanneksen kaikista ansiosidonnaisista päivärahoista.

Tiedot selviävät kaikille avoimesta YTKBarometri.fi-verkkopalvelusta, jota päivitetään kuukausittain. Yleinen työttömyyskassa YTK on Suomen suurin työttömyyskassa, jolla on yli 510 000 jäsentä kaikilta ammattialoilta.