YTK:n jäsenmaksu halpenee

Suomen suosituimman työttömyyskassan YTK:n ansioturva maksaa ensi vuonna 99 €. Jos valitsee työttömyyskassan ansioturvan lisäksi YTK-Yhdistyksen laajat työelämäpalvelut, maksavat nämä ensi vuonna yhteensä vain 123 €, eli noin 10 % vähemmän kuin tänä vuonna.

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenmaksun vahvistaminen vaatii vielä Finanssivalvonnan virallisen hyväksynnän.

“Kuluvan vuoden työttömyys on ollut viime vuoden ennusteita pienempi, ja rahastomme ovat hyvässä kunnossa. Ensi vuoden työttömyysennuste on myös epävakaasta maailmantilanteesta huolimatta maltillinen. Laskemme jäsenmaksuamme, koska meillä on nyt siihen mahdollisuus”, kertoo Yleinen työttömyyskassa YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

YTK:n kulut etuuspäivää kohden erittäin pienet

Suomessa toimii tällä hetkellä 17 palkansaajien työttömyyskassaa, joista YTK maksaa työttömyysturvan tehokkaimmin. YTK:n hallintokulut yhtä etuuspäivää kohden olivat vuonna 2021 vain 1,64 euroa, eli vähiten kaikista kassoista.

“Kun pystymme toimimaan tehokkaasti, saamme matalan työttömyyden aikoina myös jäsenmaksua laskettua. Näinä korkean inflaation ja energiahintojen aikana tästä on varmasti iloa jäsenillemme”, Auli Hänninen sanoo.