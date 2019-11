YTN jätti lakkovaroituksen kahdelle sopimusalalle

Ylemmät Toimihenkilöt YTN jätti noin 50 teknologiateollisuuden yritystä koskevan lakkovaroituksen teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan sopimusaloille.

Teknologiateollisuudessa kolmen päivän lakko on 9.–11.12. Suunnittelu- ja konsulttialalla työnseisaus on tarkoitus toteuttaa kolmessa kolmen päivä jaksossa ajalla 9.–18. joulukuuta.



– Lakkovaroituksen jättäminen on välttämätöntä, jotta työehtosopimusten uudistamisessa päästään vihdoin viimein eteenpäin, YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki sanoo.



Kaikki henkilöstöryhmät ovat neuvotelleet Teknologiateollisuus ry:n kanssa työehtosopimusten uudistamisesta syyskuun puolivälistä lähtien. Sopimuksia ei ole syntynyt. Samaan aikaan YTN:n kanssa työtaistelutoimien aloittamisesta ilmoittivat myös Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro.



– YTN:n keskeiset tavoitteet ovat palkattoman työajanpidennyksen poistaminen ja palkankorotuksista sopiminen. Palkankorotusten on varmistettava ostovoiman ja asiantuntijoiden palkkatason kehittäminen, Hankamäki jatkaa.



Hankamäen mukaan Suomen strateginen valinta pitää olla kilpailijamaita paremmat tuotteet ja palvelut sekä maailman korkein tuottavuus ja palkat.



– Valitettavasti tavoitteeseen ei päästä keskustelemalla vain työvoimakustannuksista ja yrittämällä painaa asiantuntijoiden palkkoja kansainvälisesti katsottuna alhaiselle tasolle. Työn hintaa alentamalla voi kilpailla erittäin rajallisesti, mutta osaamisella, tuotekehityksellä ja innovaatioilla sen sijaan rajattomasti, hän linjaa.



YTN on jo aiemmin ilmoittanut teknologiateollisuutta sekä suunnittelu- ja konsulttialaa koskevista ylityö- ja vapaa-ajalla matkustamisen kielloista. Ne koskevat molempien alojen kaikkia ylempiä toimihenkilöitä eli noin 100 000 palkansaajaa. Jos joulukuussa alkavat lakot toteutuvat, niiden piirissä on arvion mukaan noin 50 000 ylempää toimihenkilöä.