YTN: Muuntokoulutus ratkaisu suunnittelu- ja konsulttialan osaajapulaan

15.6.2017 15:50 | Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

Tänään julkistetun selvityksen mukaan suunnittelu- ja konsulttialalla on kasvava työvoiman tarve. Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry arvioi alalle syntyvän osaamisvajeen olevan vähintään 9000 korkeakoulutetun verran vuosina 2017-2025. Ratkaisuksi esitetään alan koulutusmäärien merkittävää lisäystä. Ylemmät Toimihenkilöt YTN esittää tämän sijaan muuntokoulutusohjelmaa, mikä vastaisi nopeammin osaajapulaan.

- Tälläkin hetkellä Suomessa on 9000 työtöntä insinööriä ja diplomi-insinööriä, joiden lisäksi työtä vailla on 40 000 muuta korkeakoulututkinnon suorittanutta osaajaa, sanoo puheenjohtaja Heikki Kauppi. - Koulutusmäärien nostaminen ei ole ratkaisu ongelmaan, sillä alan korkeakoulutukseen ei yksinkertaisesti ole enempää matematiikkaan ja fysiikkaan syventyneitä ylioppilaita tarjolla, Kauppi muistuttaa.



Tekniikan alan yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen aloituspaikkamäärien lisäämisen sijaan YTN esittää muuntokoulutusohjelmaa, jolla jo tekniikan tutkinnon suorittaneiden osaamista kehitetään vastaamaan alan tehtävien tarvetta.



- Muuntokoulutus on huomattavasti nopeampi tapa saada osaamista työmarkkinoille kuin koulutusmäärien lisääminen, sanoo varapuheenjohtaja Samu Salo. - Samalla saadaan purettua korkeakoulutettujen edelleen korkeita työttömyyslukuja ja julkinen talouskin hyötyisi, Salo summaa.



Heikki Kauppi, puheenjohtaja

p. 040 504 1585



Samu Salo, varapuheenjohtaja

p. 040 184 2290