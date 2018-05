YTN: Työn kuormittavuus ja kiire lisääntyneet asiantuntijoilla

Vuotuisen YTN-datan mukaan työtahti on kiristynyt huomattavasti asiantuntijatyötä tekevillä verrattuna aiempiin vuosiin. Työmääräänsä jatkuvasti tai ajoittain liian suureksi arvioi yli puolet vastaajista.

- Eniten kuormitusta kokevat tilintarkastus- ja konsultointialalla työskentelevät jäsenemme, jossa yli 72 prosenttia vastaajista tasapainoilee jatkuvasti liian suuren työmäärän kanssa, sanoo tutkija Varpu Multisilta Ylemmät Toimihenkilöt YTN:stä. - Työtahti puolestaan oli eniten kiristynyt finanssialalla, Multisilta jatkaa.



Työn kuormittavuus ja liian suuri työmäärä vaikuttaa myös palautumiseen: ainoastaan kolmannes vastaajista kertoi palautuvansa hyvin työn aiheuttamasta kuormituksesta työpäivän jälkeen. Tulosten mukaan työstressin ja -uupumuksen oireet ovat lisääntyneet. Vähintään melko vakavista työstressin oireista kärsi jo 10 prosenttia vastaajista. Vakavista uupumisoireista kärsivät useammin naiset kuin miehet.



- Lukujen kasvu on huolestuttavaa ja kielii siitä, että asiantuntijat tekevät työtään useilla aloilla äärirajoilla. Työ seuraa mukana kotiin ja vapaa-ajalle, sanoo puheenjohtaja Teemu Hankamäki. – Palautumiseen ei ole riittävästi aikaa ja kysymys onkin mitä suurimmissa määrin työsuojelullinen, jota asiantuntijat tarvitsevat siinä missä muutkin, Hankamäki huomauttaa.



Vastaajien mielestä työhyvinvointia parannetaan parhaiten selkeyttämällä työnjakoa, organisaation toiminnan tavoitteita ja päämääriä sekä vähentämällä työkuormaa.



- Yksinkertaisesti monella työpaikalla tilanne paranisi, kun johtamiseen ja työn organisointiin kiinnitettäisiin enemmän huomiota, Multisilta sanoo.



Ylempien toimihenkilöiden palkkakehitys oli olematonta ja suurimpana syynä siihen on yleiskorotusten taso tai niiden puuttuminen kokonaan.



- Ylemmistä toimihenkilöistä lähes 70 000 työskentelee aloilla, joilla ei ole heille omaa työehtosopimusta, muistuttaa Hankamäki. - Sen vuoksi tietyillä aloilla yleiskorotuksia ei välttämättä makseta tälle henkilöstöryhmälle ja työnantajan mahdollisesti maksamat meriittikorotukset kohdentuvat edelleen melko harvoille, Hankamäki arvioi.



YTN-data on Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n jäsenliittojen vuotuisista työmarkkinatutkimuksista koottu tietoaineisto. Se sisältää tutkittua tietoa yksityisellä sektorilla työskentelevien ylempien toimihenkilöiden työolosta ja palkkauksesta. YTN-datan raporttiin voi tutustua verkkosivuillamme.