Zalando lanseeraa kokoneuvontaa asiakkaiden omien mittojen perusteella

Zalando (https://corporate.zalando.com) on yksi Euroopan johtavista muodin ja lifestylen verkkoalustoista. Berliinissä vuonna 2008 perustettu Zalando tarjoaa muotia päästä varpaisiin yli 51 miljoonalle aktiiviselle asiakkaalle 25 markkina-alueella. Valikoimiimme kuuluu vaatteita, kenkiä, asusteita ja kosmetiikkaa. Merkkivalikoimaamme lukeutuvat sekä kansainvälisesti tunnetut nimet että paikalliset brändit. Zalandon verkkokauppa on kohtaamispaikka inspiraatiolle, innovaatiolle ja ostoksille. Euroopan muodikkaimpana teknologiayhtiönä Zalando pyrkii kehittämään digitaalisia ratkaisuja tarjotakseen kokonaisvaltaisen muotielämyksen asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen sekä kaikille niille, jotka ovat muovaamassa Zalandon tarinaa. Tavoitteenamme on toimia muodin lähtöpisteenä ja kestävänä alustana, jolla on positiivinen nettovaikutus ihmisille ja maapallolle.