ZIGN Studio: Zalandon oman tuotemerkin uusi mallisto yhdistää korkeatasoisen muotoilun ja materiaali-innovaatiot

Zalando lanseeraa korkeatasoisen malliston, ZIGN Studion, jossa toteutetaan ateljeemaista lähestymistapaa ja hyödynnetään viimeisimpiä materiaali-innovaatioita.

ZIGN Studio -mallisto on osa Zalandon omien merkkien (Zalando Private Labels) kunnianhimoista tavoitetta tarjota asiakkaille poikkeuksellista arvoa ja laatua sekä viedä innovaatioita eteenpäin.

ZIGN Studiossa trendikäs muotoilu yhdistyy, mukavuuteen, modulaarisuuteen ja kierrätettävyyteen.

BERLIINI, 14. SYYSKUU 2023 // Zalando, johtava muodin ja lifestylen verkkokauppa, lanseeraa oman tuotemerkkinsä ZIGN Studio -malliston. ZIGN Studio on hienostunut mallisto, jonka suunnittelussa hyödynnetään ateljeemaista lähestymistapaa, mikä yhtenäistää kapselimalliston luovaa näkemystä. ZIGN Studio -mallisto koostuu 41 naisten ja 39 miesten vaatekappaleesta, jalkineista ja asusteista Mallistossa keskitytään ensiluokkaiseen laatuun ja uusimpiin materiaali-innovaatioihin, mutta myös kierrätettävyyteen. Jokainen malli on harkitusti muotoiltu, ja mallistossa on käytetty innovatiivisia materiaaleja, ajateltu vaatteiden istuvuutta sekä modulaarisuutta, mikä lisää niiden monikäyttöisyyttä.

Zalandon suunnittelutiimi on lähestynyt malliston luomista tilaisuutena miettiä uudelleen työtä piirustuspöydältä lopulliseen tuotteeseen. Malliston uudenlainen suunnittelutapa kattaa koko tuotteen elinkaaren materiaalien hankinnasta, suunnitteluun ja valmistusprosesseihin. ZIGN Studio -mallisto pitää sisällään uusimpia materiaali-innovaatioita, kuten paranneltuja materiaalien valmistusprosesseja, bioraaka-aineita, uusiutuvia raaka-aineita sekä kierrätysmateriaaleja. Malliston valmistuksessa on käytetty innovatiivisia materiaaleja, kuten uusiutuvasta puumassasta valmistettuja kankaita, kuten Naia™ Renew, kahvinporoista valmistettua biopohjaista tekonahkaa, kierrätettyä kalaverkkonailonia, sieninahkaa ja muita uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja. Mallistossa käytetään myös kierrätettyjä väriaineita ja pigmenttejä.

Mallisto sisältää modulaarisen suunnittelukonseptin, joka tuo vaatteisiin lisää monipuolisuutta ja laajentaa niiden käyttömahdollisuuksia. Modulaariset elementit, kuten untuvatakin irrotettavat hihat, tekevät malleista monikäyttöisiä (tässä tapauksessa sekä takki että liivi). Lisäksi suuri osa mallistosta on suunniteltu circular.fashion:in Circular Design Criteria -kriteerien mukaan noudattaen monomateriaalista lähestymistapaa, jossa vaatteet on valmistettu vähintään 95-prosenttisesti yhdestä materiaalista. Tässä menetelmässä muotituotteet suunnitellaan siten, että ne joko biohajoavat tai kierrätetään.

Sara Diez, VP Private Label, kestävä kehitys ja D&I -tuotteet, sanoo: "Private Labels -tuotemerkkimme ovat uusien ideoiden hautomo: ne muodostavat testialustan muodin innovatiivisille ratkaisuille erityisesti kestävän kehityksen, kiertotalouden, monimuotoisuuden ja osallisuuden osa-alueilla. ZIGN johtaa kestävän kehityksen ja kierrätyksen suunnittelutyötämme, ja olen innoissani voidessani esitellä tänään tuotemerkin seuraavan luvun: ZIGN Studio -malliston. Mallistossa yhdistyvät trendikkäät mallit, päivittäinen käyttömukavuus, innovatiiviset materiaalit, modulaarisuus ja kierrätettävyys. Se tukee tavoitteitamme tarjota asiakkaillemme poikkeuksellista arvoa ja laatua edistäen samalla innovaatiota."

Malliston ensimmäisen - syksy/talvi'23 - version luovan konseptin teemana on Natureverse: luonnon ja teknologian vuorovaikutus. Konsepti heijastuu malleissa, joissa yhdistyvät innovatiiviset materiaalit ja maanläheiset tekstuurit. Mallistossa on tarkkoja rakenteita, digitaalista luovuutta ja geologisista muodostumista inspiroituneita teksturoituja elementtejä.

Mallisto on nyt saatavilla kaikilla Zalandon markkina-alueilla.