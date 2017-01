Nuuksio kutsuu kansainväliset matkailijat erämaahan puolen tunnin päässä Helsingin keskustasta

19.1.2017 08:00 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Ensi kesänä Nuuksion voi kokea esimerkiksi yöpymällä ilmassa puuteltassa Tentsile Ecocampissa Suomen luontokeskus Haltian vieressä tai hyppäämällä Nuuksion lautturin venekyytiin. Visit Espoo tuo tänä vuonna Matkamessuilla esiin erityisesti Nuuksion matkailupalveluja yhdessä 19 yrityksen muodostaman NuuksioResortin kanssa.

Lonely Planet ja National Geographic Traveler nostivat syksyllä Suomen vuoden 2017 parhaiden matkakohteiden listoilleen. Tärkeä perustelu oli Suomen luonto. Nuuksion kansallispuisto on erinomainen paikka nauttia luontoelämyksistä Helsingin kupeessa. Nuuksiossa voi muun muassa ruokkia poroja, lumikenkäillä, meloa, kerätä ja syödä villiruokaa sekä tutustua koko Suomen luontoon Haltiassa. Majoitusvaihtoehtoja on teltasta hotelliin.

Nuuksio on nousemassa suosituksi Stopover-kohteeksi. Visit Espoo odottaa etenkin kiinalaisten matkailijoiden määrän kasvavan. Kiina nousi kesällä ensimmäistä kertaa Espoon matkailutilastojen kärkimaaksi ulkomaisten vierailijoiden osalta. Luonnon lisäksi kiinalaisia houkuttelevat Espooseen innovaatiot.

Nuuksioresort.fi-verkkopalvelu julkistetaan Matkamessuilla

Nuuksion alueen matkailuyrittäjät yhdistivät tänä vuonna voimansa ja perustivat NuuksioResortin. Tavoitteena on, että etenkin ulkomaiset vierailijat löytävät aiempaa helpommin Nuuksion matkailupalvelut. NuuksioResort julkistaa Matkamessuilla verkkopalvelunsa nuuksioresort.fi.

NuuksioResort tarjoaa majoitusta, aktiviteetteja, ruokaa ja rentoutusta. NuuksioResortiin kuuluvat Arctic Expedition, Arotuli, Elämystorppa, Erä-Atlas, Eventure, Feel the Nature, Green Window, Hawkhill Nature, Honkalintu, Hotelli Nuuksio, Kaikuva Oy, Moose Activities, Nuuksion Taika, Sea & Mountain Adventures, Solvallan urheiluopisto, Suomen luontokeskus Haltia, Swinghill, Ravintola Haltia ja Vihdin Ratsutalli.

NBE-bloggarit porojen vieraina ja InipiSpa-kylpylässä

Helsingin Messukeskuksessa parhaillaan pidettävien Matkamessujen osana järjestetään Nordic Bloggers’ Experience (NBE), joka tuo Suomeen 60 bloggaria. Visit Espoo vie 20.1. NBE:n Stopover Day in the Helsinki Region -teemapäivänä 10 bloggaria kokemaan ripauksen pohjoisen eksotiikkaa Nuuksion poropuistossa, joka on Suomen eteläisin poropuisto. Bloggarit pääsevät syöttämään poroja, tulistelemaan kodassa, uimaan pelastuspuvuissa sekä rentoutumaan InipiSpa-kotakylpylässä.

Espooseen suuntaa myös kaksi Visit Finlandin isännöimää bloggariryhmää. Outdoors Finland vie bloggarit Suomen luontokeskus Haltiaan ja lumikenkäilemään Nuuksiossa ja FinRelax-ohjelma Espoon talviseen saaristoon.

Lisätietoja: