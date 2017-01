Koulukäsitöitä ja Helsinki-kirjallisuutta museon Iltapäivätreffeillä

18.1.2017 09:04 | Helsingin kaupunginmuseo

Helsingin kaupunginmuseossa, Aleksanterinkatu 16, kokoonnutaan keskiviikkoiltapäivisin Iltapäivätreffeille. Helmikuussa muistellaan koulun käsityötunteja ja poimitaan vanhoista käsitöistä ideoita uusiin. Maaliskuussa keskustellaan Helsinkiin liittyvästä kirjallisuudesta.

Oletko eläkkeellä, opiskelija, vuorotöissä tai muuten vain vapaalla iltapäivisin? Iltapäivätreffeillä voit tulla kaupunginmuseoon viihtymään, rentoutumaan ja jutustelemaan inspiroivassa ympäristössä ja samalla osallistua työpajoihin, muisteluhetkiin ja tietoiskuihin. Treffeillä on kuukausittain vaihtuva teema, ja jokainen kerta on erilainen. Iltapäivätreffeille on vapaa pääsy, kuten museoon aina, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Mukaan voi tulla kuka tahansa, jolla on iltapäivisin aikaa.

Iltapäivätreffit helmikuussa:

Koulukäsityöt – oppimisen iloa vai tuskallista tuhertamista?

Helmikuussa muistellaan koulun käsityötunteja ja poimitaan vanhoista käsitöistä ideoita uusiin. Oman työn voi halutessaan ottaa mukaan. Lankoja ja välineitä on käytettävissä. Muistojen käsitöihin johdattelevat museon vapaaehtoistyöntekijä Sirpa Jäppinen ja työpajaohjaaja Aino Vila.

ke 1.2. klo 14–15.30 Iltapäivätreffit: Silmukoiden salat

Iltapäivätreffeillä harjoitellaan patalapun tekemistä virkaten ja neuloen sekä käydään läpi erilaisia kikkoja ja sovelluksia.

ke 8.2. klo 14–15.30 Iltapäivätreffit: Lapanen, kinnas, tumppu, sormikas

Asettuuko peukalo paikoilleen vaiko keskelle kämmentä? Onnistuuko jo kirjoneule? Iltapäivätreffeillä käydään läpi lapasen perusmalli ja erilaisia niksejä.

ke 15.2. klo 14–15.30 Iltapäivätreffit: Kompastuitko kantapäähän?

Kiristääkö sukansuu? Kompastuitko kantapäähän? Iltapäivätreffeillä muistellaan, kerrataan ja sovelletaan koulun sukankutomisoppeja.

ke 22.2.2017 klo 14–15.30 Iltapäivätreffit: Ristipistoilla koristeita

Iltapäivätreffeillä muistellaan koulun koristepisto-oppeja ja kehitellään nykypäivän sovelluksia. Kirjankannet ja käsityöpussit saavat käsin tehdyt koristeet ja saumat.

Iltapäivätreffit maaliskuussa:

Helsinki kirjallisuudessa

Maaliskuun Iltapäivätreffeillä keskustellaan Helsinki-kirjallisuudesta – sekä rakastetuista klassikoista että vähemmän tunnetuista romaaneista ja tietokirjoista. Jokainen on tervetullut kertomaan omista lempiteoksistaan ja kuulemaan muiden lukukokemuksia. Tutkija Eva Packalén ja museolehtori Anna Finnilä alustavat lyhyesti ja johdattelevat keskustelua.

ke 1.3. klo 14–15.30 Iltapäivätreffit: Rinkelitytöstä Appelsiininsiemeneen – esimerkkejä vanhemmasta Helsinki-kaunokirjallisuudesta

Kaunokirjailijat kuvasivat kaupungin nopeaa muutosta puutalokaupungista pieneksi metropoliksi ja ihmiskohtaloita modernisoituvan kaupungin pyörteissä.

ke 8.3. klo 14–15.30 Iltapäivätreffit: Minä paljasjalkainen – esimerkkejä uudemmasta Helsinki-kaunokirjallisuudesta

Yhteiskunnallinen valveutuminen, lähiöasuminen ja elämänmeno kasvavassa kivikaupungissa kuvastuvat sodanjälkeisessä kirjallisuudessa.

ke 15.3. klo 14–15.30 Iltapäivätreffit: Kiinnostaako Helsingin menneisyys? – Poimintoja Helsingin historiaa käsittelevästä tietokirjallisuudesta

Helsingin historiaa tutkitaan jatkuvasti. Ensimmäiset tutkimukset ilmestyivät jo 1700-luvulla, ja esimerkiksi Helsingin kaupungin historiatoimikunta jatkaa arvokasta julkaisutyötä.

ke 22.3. klo 14–15.30 Iltapäivätreffit: Rikollinen Helsinki – esimerkkejä Helsinkiin sijoittuvista dekkareista

Kaupungin varjot ovat aina kiinnostaneet suuria lukijakuntia. Tämän ovat huomanneet mm. Mika Waltari, Matti Yrjänä Joensuu, Harri Nykänen ja Virpi Hämeen-Anttila.