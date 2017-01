Naantalin Matkailun Sisarten laulu -opastettu kierros on valittu Visit Finlandin kulttuurimatkailun kärkituotteeksi vuonna 2017

NAANTALISSA HERKUTELLAAN VIIKONLOPPUNA 23.8.2016 08:37

Perjantaina aukeaa Naantalin odotettu ruokatapahtuma Costa Food Festival. Yleisölle on tarjolla trendikästä street food ruokaa, festivaaliohjelmaa ja ravintolapalveluja. Pääsymaksuton tapahtuma on puhuttanut lähiseutua pitkin kesää ja kiinnostus ensimmäistä kertaa järjestettävää tapahtumaa kohtaan on suurta.